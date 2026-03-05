Espanya uneix Europa davant l’amenaça de Trump per l’Iran
El president del Consell Europeu garanteix a Sánchez que la UE «vetllarà per la protecció dels interessos dels seus estats membre» / Macron telefona al president espanyol per expressar-li "la solidaritat europea de França"
Jaime Mejías
La Comissió Europea (CE) va expressar ahir la seva solidaritat "plena" amb tots els estats membre i va assegurar que està disposada a actuar per salvaguardar els interessos de la Unió Europea arran de les amenaces comercials dels EUA a Espanya per la seva posició en la guerra contra l’Iran. "La Comissió vetllarà perquè es protegeixin plenament els interessos de la UE. Ens solidaritzem plenament amb tots els estats membre i tots els seus ciutadans i, a través de la nostra política comercial comuna, estem disposats a actuar si és necessari per salvaguardar els interessos de la UE", va indicar el portaveu comunitari de Comerç, Olof Gill.
El president del Consell Europeu, António Costa, va anunciar al seu compte d’X que ahir va parlar amb Pedro Sánchez per expressar-li "la plena solidaritat de la UE amb Espanya". "La UE vetllarà sempre perquè els interessos dels seus estats membre estiguin plenament protegits. Reafirmem el nostre ferm compromís amb els principis del dret internacional i l’ordre basat en normes a tot el món", va afirmar.
L’acord comercial, en dubte
L’Executiu comunitari va recordar, així mateix, que el comerç entre la UE i els EUA està "profundament integrat i és mútuament beneficiós". I va afegir que "salvaguardar aquesta relació, especialment en un moment de pertorbacions a escala mundial, és més important que mai i redunda clarament en interès de les dues parts".
Gill va emfatitzar que la UE i els EUA van acabar l’any passat un "important acord comercial" que va limitar els aranzels generals nord-americans a la UE en un límit del 15%, i va assegurar que la Comissió espera ara que Washington "respecti plenament els compromisos contrets en la nostra declaració conjunta", amb la qual es va segellar el pacte a l’agost. "Continuarem advocant per unes relacions comercials transatlàntiques estables, predictibles i mútuament beneficioses en interès de tots", va concloure.
Així mateix, la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, va afirmar que als EUA "tampoc li interessa trencar relacions comercials amb la UE", i va ressaltar la importància de "mantenir-se ferms". "El comerç exterior de la UE es negocia en bloc i l’última negociació comercial va tenir lloc l’estiu passat. Ens agradarà més o menys, però no es pot sortir d’aquesta foto en aquest moment. No és possible entaular represàlies comercials o relacions comercials cadascun dels estats membre amb tercers països, tampoc amb els Estats Units ni a la inversa", va declarar. Per la seva banda, el comissari d’Indústria de la UE, Stéphane Séjourné, va tancar files també amb Espanya. "Qualsevol amenaça dirigida a un Estat membre de la UE és una amenaça a la UE", va assenyalar.
França sempre ha mostrat una gran simpatia per la seva veïna Espanya, i després de les amenaces de Trump no va ser menys. El president francès, Emmanuel Macron, va traslladar a Sánchez la "solidaritat europea de França". "El president acaba de parlar amb el president Sánchez per expressar la solidaritat europea de França en resposta a les recents amenaces de coerció econòmica llançades ahir contra Espanya", va respondre el palau de l’Elisi a aquest diari, informa Leticia Fuentes.
Igual com Espanya, França ha remarcat en els seus recents discursos que el país no assumeix la guerra de l’Iran com a pròpia, i es nega a participar en operacions ofensives, al considerar que Israel i els Estats Units han infringit el dret internacional.
Les reaccions també van arribar des d’Àsia. Les autoritats de la Xina van rebutjar la conducta de Trump afirmant que no és lícit que el comerç sigui utilitzat com a arma o eina de pressió política. "El comerç no ha de ser utilitzat com arma ni com a instrument", van ser les paraules de la portaveu en cap del Ministeri d’Exteriors, Mao Ning. Addicionalment, la representant del govern de Xi Jinping va afirmar que "les accions militars dels EUA i Israel violen les lleis internacionals".
El portaveu de la XIV Assemblea Popular Nacional, Lou Qinjian, va reiterar el rebuig de Pequín del conflicte obert entre Israel, l’Iran i els EUA. "Cap país té el dret a dominar els assumptes internacionals, dictar el destí d’altres països o monopolitzar els avantatges del desenvolupament, i molt menys imposar el que vulgui al món", va remarcar.
Aliat comercial per a Espanya
El cas és que la Xina s’ha posicionat com un proveïdor comercial clau per a Espanya. Segons les dades de l’Institut de Comerç Exterior (ICEX), la Xina va exportar al nostre país béns per valor de 50.249 milions d’euros el 2025. En comparació amb els EUA, d’on Espanya va importar 30.174 milions d’euros, la diferència és d’un 40%.
Respecte al 2024, les xifres no han fet més que augmentar. Espanya va importar de la Xina béns valorats en 45.173 milions d’euros, per la qual cosa l’increment interanual entre l’any passat i l’anterior queda en el 10%.
