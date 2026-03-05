Feijóo: "Abans que el dret internacional van els drets humans"
El líder de l’oposició defensa que Espanya s’ha de situar "junt amb els seus aliats" per no quedar-se "sense marc operatiu"
Mariano Alonso Freire
El líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, va contestar a la declaració institucional de Pedro Sánchez i al seu no a la guerra amb una frase taxativa: "Abans del dret internacional hi ha els drets humans, i a l’Iran no es protegeixen els drets humans. A l’Iran no hi ha ni dret nacional, ni dret internacional ni drets humans que defensa el règim. No n’hi ha". Ho va dir a Bilbao, on va protagonitzar un esmorzar informatiu del Fórum Europa Tribuna Euskadi, tot i que va caldre esperar al torn de preguntes, ja que no va dir res en la seva intervenció inicial ni sobre la declaració del president del Govern ni sobre la crisi oberta després de l’atac dels Estats Units a l’Iran.
El president dels populars va aprofundir així en la seva argumentació: "El règim iranià massacra els seus propis ciutadans, persegueix l’armament nuclear, finança el terror i desestabilitza la regió, jo crec que cap demòcrata pot negar aquesta realitat. Això és així. Per tant, com menys tirans hi hagi al món, millor". Feijóo, igualment, va demanar que "la política exterior ha d’estar per sobre dels interessos partidistes i del posicionament ideològic del president del Govern de torn. I és que la política exterior espanyola ha de defensar els interessos generals d’Espanya, i Espanya ha de situar-se junt al costat dels seus aliats. Perquè si no ho fem, el que passa és que ens quedem sense marc operatiu", va concloure.
Govern "precari"
Feijóo, en tot moment, i en línia amb el que ell mateix va manifestar a les xarxes socials dimarts passat, després de la intervenció de Donald Trump amenaçant Espanya amb represàlies comercials, va demanar als països aliats que no tinguin en compte el que va qualificar com "el precari Govern d’Espanya" i que no confonguin això "amb els espanyols". "Demano als socis europeus, i a l’Administració nord-americana, que no confonguin el Govern en precari que té actualment la nació espanyola amb el conjunt dels 50 milions de ciutadans que vivim a Espanya", va rematar el gallec.
Poc després, el Grup Popular al Congrés dels Diputats va registrar una sol·licitud de compareixença urgent del cap de l’Executiu a la Cambra baixa, amb l’objectiu que "doni compte de la posició del Govern en relació amb les decisions adoptades en política exterior, europea i de defensa, i l’impacte que aquestes tenen per als interessos generals d’Espanya". En la mateixa petició, firmada per la portaveu parlamentària, Ester Muñoz, s’al·ludeix a "la situació de les relacions bilaterals amb els Estats Units i els seus efectes d’aïllament en matèria de seguretat; així com les actuacions previstes per preservar la nostra seguretat nacional".
El líder de l’oposició va afirmar: "És veritat que tenim la sort de tenir un escut, que és l’escut de la Unió Europea, que fa que els Estats Units no puguin sancionar un país membre, i per això, des d’aquesta talaia, des d’aquesta seguretat, ofenem els Estats Units, però no només els Estats Units, és que ofenem als nostres socis europeus", va acabar.
El president del Govern, en clara al·lusió a la contraargumentació de Feijóo, va qüestionar que es plantegi "com si fos contradictori defensar el dret internacional i els drets humans".
