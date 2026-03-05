La Generalitat destina 50 milions contra la violència masclista
Igualtat i Feminisme ha dissenyat un desplegament territorial de més dispositius d’ajuda a les víctimes, amb un nou centre a Reus
G. B.
"La violència masclista és la vulneració més greu dels drets humans del segle XXI", va dir ahir la consellera d’Igualtat i Feminisme, Eva Menor, en la comissió parlamentària en què va desgranar el pressupost dissenyat per al seu departament davant la resta de grups, alguns dels quals, com Vox, neguen l’existència d’aquesta violència. El 2025 van ser 11 les dones assassinades a Catalunya a mans d’homes.
Menor va exhibir el compromís del Govern per "erradicar la violència masclista" i va situar la lluita contra aquestes agressions com una "absoluta prioritat". Hi destinarà 50,7 milions d’euros la conselleria, dels 113,4 milions pressupostats per al conjunt del departament, si el Parlament aconsegueix avalar els comptes públics aprovats pel Consell Executiu. L’import, que representa un increment del 80% respecte al que es va pressupostar en els últims comptes del 2023, es destinarà a més recursos, personal i serveis per a la "prevenció, atenció i reparació". Per fer-ho, el departament ja ha dissenyat un desplegament territorial de més dispositius d’ajuda a les víctimes, amb un nou centre a Reus, i preveu ampliar el finançament del Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) digital, una eina que serveix per assistir les persones afectades, així com els seus familiars, de manera gratuïta. La titular d’Igualtat i Feminisme també va reivindicar la seva aposta per anar més lluny en la lluita contra la violència masclista digital, que considera que encara està "invisibilitzada".
