La guerra obre una bretxa entre Trump i el moviment MAGA
Tot i que la majoria de republicans tanquen files amb el president, influents veus de la dreta critiquen l’assalt
Idoya Noain
Donald Trump manté de moment el suport aclaparador dels republicans al Congrés per la guerra de l’Iran. El tancament de files a Capitol Hill va quedar de manifest una altra vegada quan els conservadors semblaven encaminats a frenar una votació per limitar els seus poders de guerra, com han fet ja set vegades des del juny passat. El que s’anticipava que passaria a les cambres, no obstant, no és el reflex d’una bretxa que el conflicte ha obert dins del moviment MAGA. Aquesta fractura és molt real i problemàtica tant per al president mateix com per al seu partit i ja s’havia deixat sentir prèviament amb divisions i crítiques pel paper de l’Administració en la publicació dels arxius de Jeffrey Epstein, per l’operació a Veneçuela o per l’agressiva i letal operació federal contra immigrants portada a terme a Minneapolis.
Figures destacades i extremadament influents en aquest moviment, Fer Amèrica Gran de Nou (Make America Great Again), fa dies que llancen dures crítiques a la guerra i a Trump. Tant perquè se senten traïts davant les seves constants promeses de posar "els EUA primer" i no ficar el país en "costoses" i "eternes" intervencions militars a l’estranger, com pel pes dels interessos d’Israel en les decisions de la Casa Blanca.
"Aquesta és la guerra d’Israel, no és la guerra dels EUA", deia dimarts en el seu pòdcast Tucker Carlson, l’expresentador de Fox News i una de les veus més poderoses del moviment conservador. "És dur dir-ho, però els EUA no van prendre la decisió en això, ho va fer Benjamin Netanyahu", va denunciar Carlson.
També Megyn Kelly, expresentadora de Fox News, ara una força online amb moltíssims seguidors i ferma defensora de Trump, es distanciava del mandatari dilluns en el seu pòdcast a l’assenyalar que "ningú hauria de morir per un país estranger". "No penso que aquests soldats morissin pels EUA", va dir amb referència als sis nord-americans morts en un atac a Kuwait. "Crec que van morir per l’Iran o per Israel."
Una altra veu important, el podcaster de la publicació ultra Daily Wire Matt Walsh, va criticar el missatge "confús" de l’Administració sobre la justificació per a la guerra. A X va remarcar els arguments contradictoris de l’Administració sobre si és o no una guerra de canvi de règim, sobre si el programa nuclear iranià era una amenaça imminent o si hi havia possibilitat imminent d’atacs als EUA. La llista de crítics inclou l’estrella de YouTube Benny Johnson, el polèmic influencer Andrew Tate i Erik Prince, fundador de l’empresa de mercenaris Blackwater.
