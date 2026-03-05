La guerra obre el pitjor xoc diplomàtic de l’era Trump
La Casa Blanca assegura que Espanya "ha acceptat cooperar militarment amb els EUA" i la Moncloa ho nega taxativament
Mario Saavedra
Les relacions entre Espanya i els EUA s’han tornat a tensar. L’Executiu espanyol havia aconseguit fins ara capejar la ira de Trump per no comprometre’s públicament, al contrari que els altres aliats de l’OTAN, a elevar la despesa en defensa i seguretat fins al 5%. Però el nou xoc, al qual se suma el rebuig explícit de Sánchez a la guerra "injustificada" dels EUA i Israel contra l’Iran, ha portat la discrepància diplomàtica a una cota inèdita.
En una roda de premsa dimarts, Trump no només va repetir les seves amenaces incompletes d’un càstig comercial a Espanya (les polítiques comercials són comunes a tota la Unió Europea), sinó que va obrir el ventall de càstigs possibles a Madrid. "Podria parar demà, o avui, millor encara, tot negoci que tingui a veure amb Espanya. Tinc dret a parar-ho, a imposar embargaments, o qualsevol cosa que vulgui. I pot ser que ho fem amb Espanya. ¿Què et sembla?", va preguntar al seu secretari de Comerç, Scott Bessent, que va respondre: "El Tribunal Suprem ha reafirmat la seva autoritat per establir un embargament".
Després de les noves amenaces, Brussel·les ja ha dit que defensarà els interessos de la Unió Europea i ha recordat als Estats Units l’acord comercial entre les dues parts. "Trump no sap el que està dient. Espanya no té política comercial. Un embargament contra Espanya ho és contra la política europea. Bona sort amb això", analitza per a EL PERIÓDICO Roger Senserrich, politòleg resident als Estats Units i autor de ¿Por qué se rompió Estados Unidos?. "A més, un embargament, ¿per a què? Comprarem material europeu. Trump diu moltes coses. Una vegada que s’adoni que no es pot, se li passarà ràpid".
Precisament ahir es va produir un nou xoc entre els EUA i Espanya. La Casa Blanca va assegurar que el Govern espanyol ha acordat cooperar amb l’Exèrcit nord-americà després que el president, Pedro Sánchez, es reafirmés en la seva posició de no cedir les bases militars de Rota i Morón per a l’operació contra l’Iran, al·legant que no seran "còmplices" d’una cosa que és "dolenta per al món" simplement per la "por de represàlies". Fonts de la Moncloa traslladen que no hi ha hagut cap interlocució i desmenteixen la suposada cooperació. "Tinc entès que, en les últimes hores, han acordat cooperar amb l’Exèrcit nord-americà. Pel que sé, s’està coordinant [aquesta qüestió] amb els seus homòlegs a Espanya", va ser l’explicació de la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Albares, rotund
"Fals", van replicar amb rotunditat des de l’Executiu per afegir que "no hem parlat res amb ells". El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va desmentir també la Casa Blanca en la SER: "La nostra posició de no a la guerra continua sent absolutament clara i contundent". "Ho desmenteixo taxativament", va replicar per argumentar que la posició del Govern "no ha canviat ni una coma".
Per a Carlota García Encina, investigadora del Reial Institut Elcano, la situació es pot reconduir. "Cal calmar-se i no sobrereaccionar. Estic segura que hi haurà gent en el Govern que intentarà comunicar-se amb la contrapart nord-americana", assenyala.
