L’OTAN fa caure un míssil balístic llançat per l’Iran
Ha sigut en una regió pròxima a la frontera siriana i la base de l’Aliança Atlàntica d’Incirlik, que allotja soldats espanyols
Adrià Rocha Cutiller
Turquia va anunciar ahir la intercepció per part de l’OTAN d’un míssil balístic a prop de la frontera siriana i la base de l’Aliança Atlàntica d’Incirlik, a la província d’Adana. La base acull soldats espanyols i un sistema de defensa antiaèria espanyol Patriot destinat a Turquia des de fa anys.Turquia ha anunciat aquest dimecres la intercepció per part de l’OTAN d’un míssil balístic en una regió pròxima a la frontera siriana i la base de l’Aliança Atlàntica d’Incirlik, a la província turca d’Adana. La base acull soldats espanyols, així com també un sistema de defensa antiaèria espanyol Patriot destinat a Turquia des de fa diversos anys.
«Un míssil llançat des de l’Iran, que ha passat per espai aeri de Síria i l’Iraq i es dirigia cap al nostre territori des de la regió de Hatay, ha sigut destruït pels sistemes de defensa antiaèria de l’OTAN. Un fragment d’un míssil de les nostres defenses ha caigut al districte de Dörtyol, a Hatay, sense pèrdues de vida ni ferits», va dir el ministre de Comunicacions turc, Burhanettin Duran.«Un míssil llançat des de l’Iran, que ha passat per espai aeri de Síria i l’Iraq i es dirigia cap al nostre territori des de la regió d’Hatay —al costat de la frontera amb Síria— ha sigut destruït pels sistemes de defensa antiaèria de l’OTAN. Un fragment d’un míssil de les nostres defenses ha caigut al districte de Dörtyol, a Hatay, sense cap pèrdua de vida o ferits,» ha declarat el ministre de Comunicacions turc, Burhanettin Duran.
Ankara no ha precisat quin era l’objectiu del míssil iranià, però la trajectòria és coherent amb un projectil llançat des de l’Iran occidental cap a la base militar d’Incirlik, principal punt de suport per a aliats de l’OTAN i unitats nord-americanes.Ankara no n’ha precisat quin era podia ser l’objectiu del míssil iranià, però la trajectòria és coherent amb un projectil llançat des de l’Iran occidental cap a la base militar d’Incirlik, el principal punt de suport per a altres aliats de l’OTAN i també acull unitats nord-americanes.
Fins ara, Turquia era l’únic país aliat dels EUA al Pròxim Orient que no havia sigut atacat per l’Iran, en guerra contra Washington i Israel des de l’atac sorpresa dels dos països contra la república islàmica de dissabte passat. Aquell dia, Israel va aconseguir assassinar el líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei.Fins ara, Turquia era l’únic país aliat dels EUA al Pròxim Orient que no havia sigut atacat per l’Iran, en guerra contra Washington i Israel des de l’atac sorpresa dels dos països contra la República Islàmica de dissabte passat. Aquell dia, en el seu primer atac sorpresa, Tel Aviv va aconseguir assassinar el líder suprem iranià, a l’aiatol·là Alí Jameneí.
Turquia, com Espanya, no ha permès que els EUA utilitzin les seves instal·lacions per atacar l’Iran. «Hem posat la nostra disposició i capacitat en alerta màxima per garantir la seguretat del nostre país i els nostres ciutadans. Estem llestos per defensar, prenent qualsevol pas o iniciativa, la integritat del nostre territori. I recordem el nostre dret a respondre per garantir la nostra seguretat», va explicar ahir el Ministeri de Defensa turc en un comunicat, en què va assegurar que Ankara està en contacte constant amb els altres països de l’OTAN.Turquia, com Espanya, no ha permès durant els últims dies que els Estats Units utilitzin les seves instal·lacions al seu propi territori per atacar l’Iran. «Hem posat la nostra disposició i capacitat en alerta màxima per garantir la seguretat del nostre país i els nostres ciutadans. Estem també llestos per defensar, prenent qualsevol pas o iniciativa, la integritat del nostre territori. I recordem el nostre dret a respondre per garantir la nostra seguretat», diu el Ministeri de Defensa turc en un comunicat aquest dimecres, en el que assegura que Ankara està en contacte constant amb els altres països de l’OTAN.
Turquia té l’Exèrcit més gran de la regió i un dels més avançats, juntament amb Israel. Segons experts en seguretat, Turquia no havia sigut atacada per l’Iran per la por de Teheran a una resposta turca, molt més capaç de perjudicar l’Iran que els petits països del Golf, l’objectiu prioritari iranià fins ahir.Turquia, en l’actualitat, té l’Exèrcit més gran de la regió, a més d’un dels més tecnològicament avançats, juntament amb Israel. Segons els experts en seguretat, Turquia no havia sigut atacada per l’Iran fins a la data per la por de Teheran de generar una resposta turca, país molt més capaç de fer malbé a l’Iran que els petits països del Golf, l’objectiu prioritari iranià fins aquest dimecres.
Condemna de l’OTAN
«Condemnem el fet que l’Iran hagi tingut Turquia com un objectiu. L’OTAN està de manera ferma al costat dels seus aliats, inclosa Turquia, mentre l’Iran continua els seus atacs indiscriminats a la regió. La nostra posició de defensa continua forta, sobretot en la defensa aèria contra míssils», va afirmar la portaveu de l’aliança, Allison Hart.«Condemnem el fet que l’Iran hagi tingut Turquia per objectiu. L’OTAN està ferma del costat dels seus aliats, inclosa Turquia, mentre l’Iran continua amb els seus atacs indiscriminats a la regió. La nostra posició de defensa segueix fort en totes les facetes, sobretot en el que refereix la defensa aèria contra míssils,» ha dit la portaveu de l’aliança, Allison Hart.
Minuts després de la confirmació de l’atac, el Ministeri d’Exteriors turc va informar que el ministre Hakan Fidan va elevar una queixa oficial al seu homòleg iranià, Abbas Araghchi.Minuts després de la confirmació de l’atac, el Ministeri d’Exteriors turc ha informat que el ministre d’Exteriors del país anatolio, Hakan Fidan, ha aixecat una queixa oficial al seu homòleg iranià, Abbás Araghchi.
El secretari de Defensa dels EUA, Pete Hegseth, va descartar que l’incident sigui suficient per activar la clàusula de defensa col·lectiva de l’Aliança, estipulada en l’article 5 del Tractat de Washington, que estableix que, si una nació de l’OTAN és atacada, es respondrà com si fos un atac contra totes. Aquest escenari suposaria una escalada perillosa del conflicte a la regió.Per la seva banda, el secretari de Defensa dels EUA, Pete Hegseth, ha descartat que l’incident sigui suficient per activar la clàusula de defensa col·lectiva de l’Aliança, estipulada a l’article 5 del Tractat de Washington i segons el qual si una nació de l’OTAN és atacada, es respondrà com si fos un atac contra totes. Aquest escenari suposaria una perillosa escalada del conflicte que s’estén per la regió.
«Interessos clau»
El secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, va fer referència dimarts al sistema Patriot espanyol a la base turca suposadament objectiu del míssil iranià. Va recordar que aquesta bateria antiaèria «fa ja 10 anys que defensa interessos clau dels EUA a Turquia» i va destacar el «suport habilitador clau» que estan proporcionant aliats com Espanya, «que no forma part de la campanya, però que té a veure amb l’accés logístic» a la campanya militar que Washington i Tel-Aviv han emprès contra Teheran. nEl secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, va fer referència aquest dimarts precisament al sistema Patriot espanyol en la base turca suposadament objectiu del míssil iranià. En concret, va recordar que aquesta bateria antiaèria «porta ja 10 anys defensant interessos clau dels EUA en Turquia» i va posar en valor el «suport habilitador clau» que estan proporcionant aliats com Espanya «que no forma part de la campanya, però que té a veure amb l’accés logístic» a la campanya militar que Washington i Tel Aviv han emprès contra Teheran.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda