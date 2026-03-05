Malaptesa de Merz al no defensar Sánchez
Gemma Casadevall
"Em vaig referir a les dues qüestions amb claredat en la meva conversa personal. No vaig voler aprofundir en la qüestió públicament per no provocar una escalada de la situació. Li vaig dir: en primer lloc, Espanya és membre de la UE i tota qüestió comercial i aranzelària es negocia conjuntament o no es negocia. No hi ha manera de tractar especialment malament Espanya". Amb aquesta frase, davant mitjans alemanys, va mirar Friedrich Merz de "reparar" el pèssim efecte deixat al Despatx Oval davant Donald Trump, quan el president nord-americà va amenaçar amb un embargament comercial contra Espanya i el canceller va assentir en silenci. Tampoc va sortir en defensa del Regne Unit, aliat contra el qual Trump va carregar en un altre moment d’aquesta mateixa compareixença al recriminar-li la seva falta de suport a l’ofensiva contra l’Iran, cosa que per al president és "xocant".
En el cas d’Espanya, la falta d’una resposta en defensa del seu soci de la UE és doblement matussera. Al Despatx Oval, quan li van preguntar per aquesta qüestió, Merz va donar explícitament la raó a Trump. Sense referir-se a l’amenaça d’un embargament comercial, va apuntar que Espanya no s’havia sumat al compromís d’augmentar la despesa en defensa al 5%, d’acord amb les exigències de Washington, mentre que la resta d’aliats de l’OTAN sí que ho van fer, va assegurar.
Subscriu-te per seguir llegint
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda