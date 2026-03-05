Martínez va guanyar 70.000 euros i en va pagar 660.000 a Zapatero i les seves filles
Análisis Relevante, propietat de l’amic de l’expresident i detingut pel cas Plus Ultra, va rebre fons a canvi de fer gestions a Veneçuela
Tono Calleja Flórez
L’empresa Análisis Relevante SL, de l’empresari Julio Martínez Martínez, detingut en el cas Plus Ultra, va tenir en els seus quatre primers anys un benefici total de 70.000 euros. El seu principal proveïdor, l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles, van ingressar almenys 660.000 euros, segons va confirmar l’exdirigent socialista al Senat. Així consta en els únics comptes presentats al Registre Mercantil de l’empresa fins al moment, que van des de la seva creació el 2020 fins al 2023. Els resultats dels tres primers exercicis van incloure uns guanys de 60.982 euros, 35.153 euros i 12.677 euros, respectivament. El quart any, la companyia va tenir pèrdues de 39.551 euros.L’empresa Anàlisi Rellevant SL, de l’empresari Julio Martínez Martínez, que va ser aturat en el si del cas Plus Ultra, va tenir en els seus quatre primers anys d’existència un benefici total de 70.000 euros. El seu principal proveïdor, l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero i les seves filles van ingressar d’aquesta companyia almenys 660.000 euros, segons va confirmar l’exdirigent socialista al Senat, que no ha aportat dades concretes sobre la seva facturació. Així consta en els únics comptes presentats al Registre Mercantil or l’empresa fins al moment, que van des de la seva creació el 2020 fins a 2023, i a les que ha tingut accés aquesta redacció. En concret, els resultats dels tres primers exercicis van incloure guanys, de 60.982 euros, 35.153 euros i 12.677 euros, respectivament. El quart any aquesta companyia va tenir unes pèrdues de 39.551 euros.
Segons va afirmar Rodríguez Zapatero, el 2019 Julio Martínez li va comunicar la seva intenció de crear l’empresa Análisis Relevante SL per portar a terme consultories. Al constituir-la un any després, el 10 de febrer del 2020, tots dos van acordar que l’expresident del Govern cobrés una mitjana de 70.000 euros bruts anuals a canvi de les seves "assessories globals", que van consistir en una quinzena d’informes escrits i orals. Segons va indicar l’exdirigent socialista en la comissió d’investigació al Senat pel cas Koldo, a canvi d’aquests pagaments va mantenir trobades "amb persones que li interessaven" al seu "amic". Al ser interpel·lat per la identitat de les persones amb qui s’hauria reunit, Zapatero va rebutjar identificar-les al·ludint a la confidencialitat.Segons va afirmar el mateix Rodríguez Zapatero, ja en 2019 Julio Martínez Martínez li va comunicar la seva intenció de crear l’empresa Anàlisi Rellevant SL per portar a terme consultories. I al constituir-la un any després, el 10 de febrer de 2020, tots dos van acordar que l’expresident del Govern cobrés una mitjana de 70.000 euros bruts anuals a canvi de les seves "assessories globals", que van consistir en una quinzena d’informes escrits, però també orals. I segons va completar el mateix exdirigent socialista en la comissió d’investigació que es desenvolupa al Senat pel cas Koldo, a canvi d’aquests pagaments va mantenir ççtrobadesççpartitsçç "amb persones que li interessaven" al seu "amic". Al ser interpel·lat per la identitat de les persones amb qui s’hauria reunit, Zapatero va rebutjar identificar-los al·ludint a la confidencialitat.
En els comptes de la societat limitada figuren sortides de fons en els quatre exercicis per valor de 739.233 euros, classificades com a "altres despeses d’explotació". Aquesta quantia és l’única partida de despesa, ja que l’empresa assigna zero euros a personal, provisions o amortitzacions.En els comptes de l’esmentada societat limitada figuren sortides de fons als quatre exercicis per valor de 739.233 euros, que el redactor del document classifica com "altres despeses d’explotació". Aquesta quantia és l’única partida de despesa, ja que l’empresa assigna zero euros a personal, provisions o amortitzacions. Zapatero va confirmar que el seu amic Julio Martínez li va comentar "la possibilitat" de crear l’empresa i que volia comptar amb les seves assessories. "Quan vaig acceptar la proposta de realitzar les tasques de consultor d’Análisis Relevante, li vaig proposar que l’agència de les meves filles, Whathefav, fes les tasques de màrqueting, comunicació i suport al consultor, en aquest cas a mi", va relatar. Per aquestes tasques haurien ingressat al voltant de 200.000 euros. Zapatero mirava així de descarregar en si mateix "la responsabilitat del compromís de la prestació de serveis de Whathefav", va reconèixer."Quan vaig acceptar la proposta de realitzar les tasques de consultor d’Anàlisi Rellevant, li vaig proposar també que l’agència de les meves filles, Whathefav, fes les tasques de màrqueting, de comunicació, de suport a la societat i també de suport al consultor, en aquest cas a mi," ha relatat. D’aquesta forma, mirava de descarregar en si mateix "la responsabilitat del compromís de la prestació de serveis de Whathefav. És essencialment meva, és la meva proposta i forma part de l’acord", va reconèixer durant la seva compareixença en la comissió d’investigació.
Un altre accionista
Però Julio Martínez no era l’únic accionista d’Análisis Relevante SL en la seva constitució. També va aconseguir una participació del 25% el director de Relacions Institucionals de Movistar Plus, Sergio Sánchez, que va declarar a El Mundo que els ingressos d’aquesta companyia havien sigut de només 18.000 euros. En la comissió d’investigació del Senat, Zapatero va assegurar haver col·laborat amb Sergio Sánchez.
Entre els ingressos d’Análisis Relevante SL destaquen els 250.000 euros que l’aerolínia Plus Ultra va abonar del 2020 al 2025 a Julio Martínez, que va rebre 200.000 euros més de la companyia aèria mitjançant les empreses IOT Domotic Europe i Voli Analítica, segons va avançar El Español i va confirmar aquest diari. L’"amic" de Zapatero feia gestions vinculades a les operacions de la companyia a Veneçuela.Entre els ingressos d’Anàlisi Rellevant SL destaquen els 250.000 euros que l’aerolínia Plus Ultra va abonar des de 2020 fins al novembre de 2025 a Julio Martínez Martínez, que va rebre uns altres 200.000 euros de la companyia aèria mitjançant les empreses IOT Domotic Europe i Voli Analítica, segons va avançar El Español i ha pogut confirmar aquest diari. Segons fonts empresarials, l’"amic" de Zapatero s’encarregava de realitzar gestions vinculades a l’operativa de la companyia a Veneçuela. Gràcies a la seva mediació, Plus Ultra hauria aconseguit el 2020 i el 2021 que el Govern de Nicolás Maduro la inclogués entre les aerolínies que van repatriar ciutadans espanyols.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda