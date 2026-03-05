Guerra a l’Orient Mitjà
Kallas defensa una «solidaritat molt clara» entre els països de la UE malgrat el silenci de Merz davant Trump
L’alta representant de Política Exterior dels Vint-i-set convoca a una reunió extraordinària de ministres per abordar l’ofensiva dels EUA i Israel contra l’Iran
Irene Benedicto
L’alta representant de la Unió Europea (UE) per a Política Exterior, Kaja Kallas, va afirmar aquest dijous que existeix una solidaritat «molt clara» entre els Vint-i-set, «fins i tot si hi ha opinions diferents», després de les crítiques del president dels Estats Units, Donald Trump, Espanya i la falta de rèplica pública del canceller alemany, Friedrich Merz, durant la seva trobada a la Casa Blanca.
Abans de presidir una reunió extraordinàriade ministres d’Exteriors de la UE, Kallas va recordar que la UE ha sigut solidària amb els seus socis «en diferents tipus de crisi» i va suggerir que aquesta pauta es manté també ara. En aquest marc, va assumir que poden existir matisos nacionals, però va situar el focus en la cohesió institucional del bloc.
Comerç, competència exclusiva de la UE
La cap de la diplomàcia europea es va referir a més a les amenaces de Trump de tallar la relació comercial amb Espanya. Va remarcar que el comerç és una competència europea i que els Estats Units i la UE compten amb un acord comercial recent «firmat al juny», per la qual cosa va dir esperar que la Casa Blanca el respecti.
L’episodi es va originar dimarts en una roda de premsa al Despatx Oval, on Trump va carregar contra Espanya per no autoritzar l’ús de les bases de Rota i Morón per a l’operació contra l’Iran, i per no comprometre’s a destinar el 5% del PIB a la despesa en defensa. Merz, en aquesta compareixença, es va limitar a secundar el mandatari nord-americà: va indicar que Espanya era l’únic país que no havia acceptat aquest objectiu fixat per l’OTAN i va assegurar que estava intentant «convèncer» el Govern espanyol.
Un dia després, el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va traslladar la «sorpresa» de l’Executiu per l’actitud del canceller alemany i va afirmar que dirigents anteriors com Angela Merkel o Olaf Scholz no haurien actuat de la mateixa manera. L’encreuament de declaracions afegeix un component polític europeu a un debat que, en origen, gira entorn de la seguretat i al repartiment de compromisos dins de l’aliança transatlàntica.
Reunió urgent
Les paraules de Kallas arriben en plena agenda de crisi a Brussel·les. La cap de la diplomàcia europea va convocar per a aquest dijous, 5 de març, una nova reunió extraordinària –per videoconferència– del Consell d’Afers Exteriors (CAE) per abordar l’escalada del conflicte al Pròxim Orient després de l’ofensiva llançada el 28 de febrer pels Estats Units i Israel contra l’Iran, segons va explicar en una roda de premsa des de Varsòvia.
La trobada, que se celebra tot just cinc dies després de l’última cita, inclou la participació del secretari general i representants del Consell de Cooperació del Golf (CCG),Jassim Mohammed Al-Budaiwi, en un intent de seguir de prop l’evolució sobre el terreny i coordinar posicions amb els països de la regió, inclosos l’Aràbia Saudita, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar i els Emirats Àrabs Units.
A més, Kallas va advertir que Teheran «està intentant exportar la guerra a tants països com pugui» i va assegurar que els ministres d’Exteriors de la UE i els seus socis del Golf estan abordant què poden fer «junts» per trencar el cicle de violència, en un senyal que Brussel·les busca coordinar una resposta amb els aliats regionals davant el repunt de la tensió.
Ja diumenge, després d’una altra reunió extraordinària motivada pels atacs dels EUA i Israel, els ministres d’Exteriors de la UE van instar la «màxima contenció» i van reclamar protegir els civils i respectar el dret internacional, inclosa la Carta de les Nacions Unides i el Dret Internacional Humanitari. En aquest mateix comunicat, van denunciar els atacs de l’Iran contra països veïns, que van qualificar d’«inexcusables», i van reiterar la seva solidaritat amb el poble iranià i el seu recolzament a les seves aspiracions que es respectin «plenament» els drets humans i les llibertats fonamentals.
