El PP s’inhibeix de la prohibició de pisos turístics d’Albiol
El partit assegura que estudiarà la mesura però defensa que és contrària als vetos
Gisela Boada
La decisió de l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, de prohibir els pisos turístics a la ciutat que lidera xoca frontalment amb la posició del seu partit, que fa anys que condemna aquesta mena de polítiques al considerar que "desincentiven" l’economia perquè posen traves al turisme. El PP va arribar a elevar al Tribunal Constitucional (TC) la norma catalana del 2023 que va retirar la perpetuïtat d’aquestes llicències destinades al turisme i va donar via lliure als alcaldes per eliminar-les, però en canvi l’alt tribunal va avalar la llei.
Aquesta regulació, aprovada per decret durant el mandat de Pere Aragonès (ERC), habilita els alcaldes a anul·lar les llicències de pisos turístics vigents al seu municipi o decidir els criteris per mantenir-les mitjançant una llicència urbanística. Els ajuntaments, però, s’han d’esperar cinc anys per fer efectiva la regulació, que vol eliminar els efectes negatius que té aquest negoci en l’ús residencial.
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, després d’aprovar-se la iniciativa, ja va anunciar la intenció de posar límit a aquesta mena d’immobles –que va xifrar en 10.000– el 2028, després d’anys en què la capital ha anat frenant la concessió de noves llicències, també durant l’alcaldia d’Ada Colau. Una decisió criticada pel PP que va registrar al gener en el plenari de Barcelona una proposició que instava Collboni a frenar la supressió de les llicències dels pisos d’ús turístic.
Badalona, si compleix el que ha anunciat i modifica les ordenances –per fer-ho, el PP no necessita el suport de socis, ja que té majoria absoluta–, serà la primera ciutat del PP a tot l’Estat a prohibir els pisos d’ús turístic. L’argument d’Albiol és que les decisions de les ciutats limítrofes d’eliminar aquesta mena d’immobles suposen un efecte crida per a Badalona que no es pot permetre. Fonts del consistori badaloní reconeixen que no és una mesura alineada amb l’argumentari del partit, però asseguren que compta amb l’aval de la formació, que entén la particularitat del cas per la normativa vigent i la necessitat de trobar un "equilibri" en aquesta qüestió. Per part del PP, diverses veus consultades per EL PERIÓDICO, reconeixen que Albiol "sempre va per lliure". "Ningú li dirà res si això beneficia la seva ciutat i li dona votants: no queda gaire per a les municipals i sap el que fa", apunta una persona coneixedora dels racons del partit.
El portaveu del grup parlamentari popular, Juan Fernández, va evitar entrar en la polèmica assenyalant que la decisió del regidor popular respon a les "singularitats" de Badalona i que la seva motivació és "fer d’alcalde". De fet, va explicar que el PP "estudiarà" l’aplicació de la mesura a Badalona per poder tenir una "posició més clara". Les paraules de Fernández, tot i això, xoquen de ple amb una part de la direcció del PP que nega la major a aquest diari i reivindica que el PP català "no ha canviat de posició" sobre el rebuig que mostra a prohibir els pisos turístics, malgrat que tampoc condemna la mesura anunciada per Albiol.
