A qui trobem més simpàtics, als xinesos o als nordamericans?
Una enquesta del CEO revela que la presidència de Donald Trump fa caure l'estima a Catalunya pels seus compatriotes en benefici dels del país asiàtic
José Rico
El primer any de Donald Trump a la Casa Blanca ha enfonsat la simpatia dels catalans cap als Estats Units, fins al punt que, per primera vegada, es dona una major proximitat amb la Xina que amb els EUA. El lliurament anual de l'enquesta longitudinal del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat reflecteix que els catalans atorguen als Estats Units un grau de simpatia de 3,7 punts sobre 10, la qual cosa representa ha baixada de més d'un punt respecte a fa un any, quan la nota era de 4.6. En canvi, la popularitat de la Xina ha crescut mig punt en l'últim any i aconsegueix una puntuació de 4,7. La simpatia cap a Rússia també ha pujat, encara que només dues dècimes (2,6), i l'afinitat amb la Unió Europea torna a ser l'única que aprova (6,5) malgrat baixar una dècima.
L'estudi, que es va elaborar amb una mostra de 6.706 personis entre octubre i desembre de 2025, també mostra que els catalans tenen una preocupació de 6,6 sobre 10 de veure's afectats per un conflicte internacional armat en els pròxims anys. L'evolució d'aquesta inquietud, no obstant això, es manté estable respecte al primer any de l'enquesta, 2023, i baixa lleugerament respecte a l'any anterior (un 6,6 en 2023 de preocupació sobre 10, i un 6,9 sobre 10 en 2024). Cal recordar que el sondeig es va realitzar abans de la guerra de l'Iran i de la captura de Nicolás Maduro a Veneçuela.
Preguntats per les competències de la UE, el 26% dels catalans creuen que hauria de mantenir les funcions que té actualment, mentre que el 23% sosté que hauria de tenir més atribucions de les que té ara, i el 12% opina que haurien de retallar-se els seus compatencias. Més concretament, l'11% defensa que la UE tingui moltes més competències, i el 10% que hauria de tenir-les totes i convertir-se en un únic estat; en canvi, el 7% creu que hauria de tenir moltes menys de les que té, i un altre 7% que no hauria d'existir.
