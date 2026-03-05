Rebels i vassalls
Com va fer a Gaza, Sánchez aspira a liderar el descontentament que provocaran les conseqüències de la guerra de l’Iran, en la qual Netanyahu ha aconseguit el seu somni de 40 anys, que els EUA l’acompanyin.
Ernesto Ekaizer
"Ser enemic dels EUA és perillós, però ser el seu amic és fatal"
Henry Kissinger
(La cita s’atribueix al llavors Assessor de Seguretat Nacional del president Nixon amb referència a com va deixar a l’estacada el Govern de Ngo Dinh Diem al Vietnam del Sud)
Miro la col·lecció de fotos dels meus primers anys a Tel-Aviv –barri de Ramat Gan, avui una gran ciutat pròxima a la capital, i m’aturo en un parell d’elles en les quals estic lluint una disfressa de color negre, pantalons amb faixa i armilla amb serrells, amb barret i revòlvers a cada costat de la cintura. És la gran festa de Purim. Circa 1955. Estic entre els meus amics del barri o shikun, el bloc de vivendes per a les famílies d’immigrants jueus arribats a la terra promesa.
Purim. Dissabte passat, una hora després de llançar l’atac sobre l’Iran, Netanyahu es va dirigir a la nació i al món a través d’un vídeo preparat. "Germans i germanes, en dos dies celebrarem la festivitat de Purim", va dir. "Fa 2.500 anys, a l’antiga Pèrsia, un tirà es va alçar contra nosaltres amb el mateix objectiu: destruir el nostre poble per complet. Però Mordechai el jueu i la reina Ester, amb la seva valentia i enginy, van salvar el nostre poble. En aquells dies de Purim, va caure la sort, i amb ella va caure el malvat Amman. Avui també, en Purim, ha caigut la sort, i el final del malvat règim també arribarà", va afegir.
És que purim vol dir sort, llançar la sort.
Pedro Sánchez és el rebel i Alberto Nuñez Feijóo i Santiago Abascal, els vassalls, és a dir, qui, a imatge i semblança de Zapatero ressuscita el no a la guerra, i els que, evocant Aznar, li donen suport. L’enemic i els amics de Trump. Però, un moment.
Potser Sánchez és l’enemic d’Israel i Feijóo i Abascal els amics d’Israel. Perquè cada dia sorgeixen més evidències que qui ha decidit llançar la guerra del Purim –festivitat bíblica en curs a Israel– ha sigut Netanyahu, segons la confessió del secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio.
Per tant, no es tracta tant de saber el que busca Trump sinó Netanyahu, que segons ha dit ha aconseguit realitzar un somni de 40 anys. Que els EUA l’acompanyin en la seva guerra per esborrar del mapa l’Iran.
He citat Kissinger perquè ser amic dels EUA, com pretenen ser-ho Feijóo i Abascal, pot ser més perillós que ser el seu enemic. Ves per on, Zelenski pot explicar-ho als aspirants a vassalls espanyols.
Feijóo va parlar amb Marco Rubio per telèfon el 24 de febrer, quan s’acostava l’atac, i li va prometre que Espanya seria "un país fiable per als seus aliats".
I ara Feijóo ataca Sánchez perquè no ho és arran del rebuig d’Espanya de deixar utilitzes les bases militars de Rota i Morón per atacar l’Iran.
Purim. La sort també sembla tocar Sánchez, que s’ha convertit en el Dominique de Villepin, el ministre d’Afers Exteriors francès que es va oposar a la guerra de l’Iraq, i que en la tarda del 19 al 20 de març del 2003 em va dir als passadissos de l’ONU: "Sembla increïble que Espanya hagi apostat per aquesta guerra".
Però ja a Gaza, Sánchez va apostar, al seu torn, pel curs d’acció que ara consolida a l’Iran.
