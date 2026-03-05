Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Robles i l’ambaixador dels EUA eviten friccions / M Defensa

Juan José Fernández

Madrid

La ministra de Defensa, Margarita Robles, i l’encara nou ambaixador dels EUA, Benjamín León, van guardar silenci sobre els termes de la reunió que van tenir ahir a la tarda a Madrid i, sobretot, van evitar exterioritzar qualsevol tensió. L’enuig nord-americà va ser, no obstant, el centre de la conversa. Fonts de Defensa van aclarir que la ministra "va emfatitzar" que Espanya és un soci fiable de l’OTAN, malgrat que Donald Trump considera aquest país "un aliat terrible". La ministra li va transmetre que les aportacions internacionals de les Forces Armades espanyoles s’orienten a la defensa de la pau, "com queda patent en les diferents missions i desplegaments sota bandera de l’OTAN, l’ONU i la UE".

La ministra, a més, li va donar l’opinió governamental espanyola que aquesta guerra contra l’Iran no contribueix a l’estabilitat global, sinó tot el contrari: "Ucraïna, Gaza i, ara, l’Orient Mitjà evidencien la volatilitat d’una cosa tan important com la pau i la seguretat", va comunicar a l’ambaixador nord-americà. El que s’ha posat entre cometes és d’un breu comunicat emès per Defensa al terme de la trobada, el primer acte diplomàtic visible entre Espanya i els EUA des de la ràpida successió d’esdeveniments.

TEMES

