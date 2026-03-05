Guerra de l’Iran
Espanya envia la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Xipre en companyia del portaavions francès ‘Charles de Gaulle’ i d’altres vaixells de l’Armada grega
Guerra dels EUA i Israel contra l’Iran, en directe
¿Què ha passat fins ara a l’Iran? Mapes dels atacs que s’estenen pel Pròxim Orient
Juan José Fernández
El Ministeri de Defensa ha confirmat aquest dijous que Espanya enviarà la fragata ‘Cristóbal Colón’ a Xipre en companyia del portaavions francès ‘Charles de Gaulle’ i d’altres vaixells de l’Armada grega. La ‘Cristóbal Colón’, segons recorda el departament de Margarita Robles, es va incorporar el 3 de març al Grup Naval del ‘Charles de Gaulle’ per realitzar tasques d’escorta, protecció i entrenament avançat al mar Bàltic. Ara, el conjunt es dirigirà cap al Mediterrani per arribar a les costes de Creta cap al 10 de març.
Aquest aclariment sobre l’enviament de la fragata es produeix després que el Govern obrís la porta a col·laborar en accions defensives si Xipre o algun país de la Unió Europea ho sol·licita davant del clima bèl·lic actual. "És una cosa que es pot valorar, cada cosa té el seu espai diferent, som solidaris i tot el que sigui garantir l’espai europeu", va afirmar el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, en la mateixa línia en què la ministra de Defensa, Margarita Robles, va avançar la disposició de participar militarment si ho sol·licita "la UE o membres de la Unió Europea" per a "algunes missions".
Després de les consideracions dels dos ministres, Defensa va confirmar el desplegament dels efectius militars i va explicar que també salparà en breu el vaixell d’aprovisionament ‘Cantabria’ per subministrar combustible i prestar suport logístic durant el trànsit del Grup Naval pel golf de Cadis.
L’enviament de la fragata "tecnològicament més avançada" de què disposa Espanya s’emmarcarà en la missió al Mediterrani i serà per "oferir protecció i defensa aèria, complementant d’aquesta manera les capacitats de la nostra bateria ‘Patriot’ desplegada a Turquia". Però, tal com reconeix Defensa, "també estarà preparada per prestar suport a qualsevol evacuació de personal civil que pugui resultar afectat pel conflicte". D’aquí que "amb el desplegament la ‘Cristóbal Colón’, Espanya mostra el seu compromís amb la defensa de la Unió Europea i la seva frontera oriental", segons conclou el Govern.
Sense col·laborar amb els EUA
La ministra de Defensa també ha negat «amb absoluta contundència» qualsevol col·laboració d’Espanya amb la campanya d’atacs aeris que duen a terme els Estats Units i Israel contra l’Iran. En una entrevista concedida a la cadena SER, ha remarcat el matí d’aquest dijous el desmentiment del Govern a les paraules que aquest dimecres va pronunciar la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en el sentit que Espanya «s’ha mostrat d’acord a cooperar amb els Estats Units».
«Ells saben que no és veritat. Les paraules se les emporta el vent, però els fets són els que són», ha dit la titular de Defensa. Robles no s’explica per què han fet aquestes declaracions a Washington, i sospita que ha pogut ser una mentida deliberada «en aquesta clau interna dels Estats Units», ha especulat, en al·lusió ales crítiques que dins del país està aixecant la guerra empresa per Donald Trump.
«Potser és una marxa enrere que proven de fer després de les poc apropiades declaracions de Trump. O potser la desinformació... O són conscients que el president Trump l’altre dia no va ser correcte», ha dit Robles, recordant les amenaces de l’inquilí de la Casa Blanca de tallar qualsevol relació comercial amb Espanya i una possible marxa enrere en les seves advertències.
Trobada amb l’ambaixador
«La posició del govern d’Espanya ha sigut claríssima des del primer dia, sense matisos, amb rotunditat. Espanya està fermament compromesa amb la pau. Hi ha 4.000 homes i dones de l’exèrcit espanyol en emissions de pau», ha recordat la ministra de Defensa. «Creiem en solucions diplomàtiques; creiem que la violència no és el camí», ha dit en l’entrevista, per afegir que l’Executiu espanyol «donarà suport sempre a «escenaris de pau, quan hi ha un paraigua de l’ordenament jurídic internacional».
Margarita Robles ha repetit que el Govern no permetrà l’ús de les bases militars d’utilització conjunta de Rota i Morón en una guerra contra l’Iran empresa en un context unilateral, fora del context jurídic internacional». Espanya «no pot recolzar actuacions unilaterals que no tinguin un recolzament de l’ordenament jurídic internacional», ha dit, per resumir, en un missatge enviat als EUA: «Ningú pot convertir-se en el guardià internacional; hi ha unes normes, hi ha unes regles».
Preguntada per la trobada que va mantenir aquest dimecres amb l’ambaixador dels Estats Units, Benjamín León. la ministra ha negat que l’afirmació de la Casa Blanca pugui haver sortit d’allà, ja que es va fer a Washington quan a Madrid encara s’estava fent la reunió.
En aquesta cita, Robles va explicar a l’ambaixador la mateixa posició que ha relatat. «La realitat és molt clara i així se li va transmetre. Espanya és un país fermament compromès amb els seus aliats, seriós, responsable, amb més de 4.000 homes i dones en missions de pau. Així l’hi vaig transmetre a l’ambaixador», ha explicat Robles.
OTAN
La ministra ha lamentat les paraules del secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, assegurant que a l’Aliança hi ha un recolzament majoritari als Estats Units en la seva campanya bèl·lica. «Hi ha coses que ens allunyen de les declaracions de Rutte, però Espanya és un aliat fermament compromès amb l’Aliança Atlàntica, i ho continuarem sent, compromesos amb la pau i el multilateralisme», ha dit Robles.
«Quan no hi ha una empara internacional no es pot actuar. Les vulneracions de drets humans a Teheran no són acceptables, i ho lamento especialment per les dones, però no és acceptable l’atac sense recolzaments internacionals», ha insistit la titular de Defensa.
Espanya enviarà vaixells o altres mitjans militars per recolzar la defensa de Xipre, amb el seu territori atacat per míssils iranians, si així es decideix a la Unió Europea. Ho ha confirmat Robles sense donar més dades. «Es valorarà; hem de ser molt prudents i discrets», ha dit.
En la mateixa entrevista, ha criticat l’actitud del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, entorn de la posició de l’Executiu, i li ha retret «parlar malament d’Espanya fora. El compromís d’Espanya amb la pau hauria de ser elogiat per Feijóo».
