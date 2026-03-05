Sánchez agita la bandera del ‘no a la guerra’ per mobilitzar l’esquerra
El Govern recupera el lema de les històriques marxes contra la invasió de l’Iraq el 2003 i es manté ferm en la seva posició "sense mirar altres països"
Iván Gil
La soledat inicial del Govern en el seu rebuig ferm de l’atac unilateral dels EUA i Israel a l’Iran i les amenaces de Donald Trump de trencar relacions comercials amb Espanya per impedir l’ús de les bases de Rota i Morón no han fet variar la posició de Pedro Sánchez. Lluny d’introduir matisos a la seva condemna a la "llei de la selva" que estaria mirant d’imposar l’Administració Trump, des de l’Executiu fan onejar amb més ímpetu la bandera del no a la guerra. Per "coherència" amb la defensa del dret internacional i seguint la mateixa posició mantinguda respecte a la guerra de Gaza, la intervenció dels EUA a Veneçuela o la invasió russa d’Ucraïna, segons defensen.
En privat, fonts de la Moncloa afegeixen amb els sondejos a la mà que "la societat espanyola és pacifista i antimilitarista". "Des de sempre", remarquen les mateixes fonts sobre aquest suposat suport dels ciutadans, sense deixar de mirar com cert mite fundacional les històriques mobilitzacions a Espanya contra la participació en la guerra de l’Iraq durant el segon mandat de José María Aznar.
Sense variar gens la seva posició, i fins i tot justificant i remarcant l’ús del terme exigir perquè tant els EUA, Israel i l’Iran "parin abans que sigui massa tard", Sánchez va deixar clar així a Trump que no s’esporugueix davant les seves amenaces. "No serem còmplices d’una cosa que és dolenta per al món i contrària als nostres valors i interessos simplement per por de les represàlies", va assegurar en la seva declaració institucional ahir a la Moncloa.
Davant el plantejament de Trump, es va avisar que l’Administració nord-americana "ho haurà de fer respectant l’autonomia de les empreses privades, la legalitat internacional, i els acords bilaterals entre la UE i els EUA". Finalment, es va advocar per l’aposta del Govern pel lliure comerç "des del respecte mutu i el compliment de la legalitat internacional".
Sánchez ja es va llançar a capitalitzar l’oposició a Trump i reforçar el seu missatge contra la guerra després del segrest de Nicolás Maduro i les amenaces expansionistes de Trump sobre Groenlàndia, però ara ha endurit el discurs. Amb la tesi a la Moncloa que la demoscòpia els acompanya, les crítiques en solitari a l’escalada bèl·lica a l’Orient Mitjà es converteixen en una bala per mobilitzar l’electorat progressista. Tant a la Moncloa com a Ferraz repeteixen en aquest cicle electoral que el seu taló d’Aquil·les per explicar les debacles electorals del PSOE és la desmobilització dels votants progressistes.
"El que perdem és perquè l’electorat se’ns queda a casa", va resumir un ministre socialista després de la patacada a Aragó per concloure que els socialistes no tenen "la gent tan incendiada com ells", amb referència al PP i Vox. Per això l’objectiu passa per replicar el que va passar en les últimes eleccions generals i "activar" els seus votants. "Fa 23 anys, una altra Administració nord-americana ens va arrossegar a una guerra a l’Orient Mitjà", va recordar Sánchez per assenyalar que les seves conseqüències van produir l’efecte contrari al que s’esperava.
Condemna al règim iranià
Davant les reprimendes de Trump i l’allunyament de socis europeus clau com França i Alemanya, des del Govern van defensar que van ser dels primers a fixar posició després de l’atac de dissabte per una "qüestió de valors" i sense mirar ni esperar les posicions adoptades per altres països. Sánchez va aprofitar també per desvincular-se de qualsevol empatia amb el règim iranià, al qual sempre s’ha "condemnat i repudiat". Especialment per la seva "opressió a les dones". Amb tot, va concloure que, de la mateixa manera que es condemna aquesta opressió, "amb la mateixa convicció denunciem la destrucció d’escoles i hospitals que deixen centenars de víctimes, majoritàriament dones i nenes".
En l’Executiu es refugien en la defensa expressada per part de la UE a Espanya davant les amenaces directes de Trump per qüestionar que el PP no estigui "també al costat de la Comissió" i, per tant, "al costat del Govern". En aquesta línia, va agrair les trucades de solidaritat de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen; el president del Consell Europeu, António Costa; el president de la república francesa, Emmanuel Macron, i altres aliats europeus".
Paral·lelament, el Rei i Sánchez van mantenir ahir a la tarda una trobada de més d’una hora. El cap de l’Estat i el cap de l’Executiu van analitzar les implicacions per a Espanya de l’actual crisi: des de la seguretat dels contingents desplegats en missions internacionals fins a l’impacte energètic i econòmic del conflicte, informa Pilar Santos.
Subscriu-te per seguir llegint
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Molta gent es queda al carrer en la inauguració del nou local de l’escola i galeria D’Art, de la família Fornells-Uró
- La justícia posa fre a una pràctica habitual a l’hora de multar: anul·la una sanció de 200 euros imposada per Trànsit
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Carla Fernández: 'La situació a l'Iran em suposa un perjudici molt gran, tant personal com laboral
- L'alcalde de Manresa es compromet a estudiar la fórmula per fer una trobada anual de manresans dispersos pel món
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- La trucada del mossèn del santuari del Far va activar la recerca del jove de Sallent desaparegut a Susqueda