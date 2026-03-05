¿Suposava l’Iran una amenaça imminent?
Trump va justificar l’atac al règim islàmic per la seva capacitat de construir ben aviat l’arma atòmica i desenvolupar míssils de llarg abast, però entitats com PolitiFact i l’AIEA posen en dubte aquestes premisses.
Irene Savio
En la política internacional, com en les males novel·les d’espies, la veritat sol ser una qüestió d’adjectius. Dilluns, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va sortir a la Fox amb el seu argument. "Si no actuàvem ara, no s’hauria pogut fer res en el futur", va sentenciar. El president nord-americà, Donald Trump, també va justificar la intervenció dels EUA amb una premissa similar: la urgència de frenar l’Iran per l’amenaça imminent que suposava per a Washington, tant per la capacitat del règim islàmic de construir ben aviat l’arma atòmica com també pel desenvolupament imminent de míssils de llarg abast amb capacitat per arribar a territori europeu i nord-americà. Sense l’atac, el món hauria d’enfrontar-se avui a una "guerra nuclear", va dir.
Els EUA i Israel van redoblar així el que, ja en la vigília de l’atac israeliano-nord-americà, altres alts oficials dels dos països havien deixat caure. Per exemple, Steve Witkoff, enviat de Trump, que el 22 de febrer va afirmar que l’Iran era "probablement a una setmana" de tenir material industrial per a una bomba.
En un videomissatge de vuit minuts publicat el 28 de febrer a la xarxa Truth Social i republicat per diverses pàgines oficials de l’Administració nord-americana, Trump va tornar a parlar d’una situació de perill "imminent".
¿Teheran TINDRIA aviat míssils intercontinentals?
Aquí és on el dibuix es taca, com han assenyalat pàgines de verificació com PolitiFact, també recollides per PBS, la televisió pública als EUA. "La declaració de Trump contradiu una anàlisi del Govern federal del 2025 que assenyalava que l’Iran està a anys de poder produir míssils de llarg abast; experts en política nuclear també han posat en dubte aquesta idea", va asseverar PolitiFact.
¿Estava planificant l’Iran un atac preventiu?
Un element més en l’equació ha sigut el relatat pel reporter Jonathan Karl, d’ABC News, que, després d’entrevistar-se amb Trump després de l’atac contra l’Iran, va dir que el president nord-americà li havia confessat que la decisió d’atacar el país persa s’hauria pres també per una altra raó; això és, l’èxit en la captura i empresonament del president de Veneçuela, Nicólas Maduro. En la mateixa línia, a l’avaluar la justificació de Trump per als atacs contra l’Iran, l’agència de notícies AP també va citar funcionaris nord-americans anònims amb accés a informació d’intel·ligència sobre l’Iran, els quals van dir que no hi havia evidència que suggeria que l’Iran estigués planificant un atac preventiu.
¿ESTAVa el règim islàmic a "setmanes" de PODER TENIR una bomba atòmica?
Davant de la pregunta directa de si hi ha proves del fet que l’Iran es trobés a unes setmanes de la bomba, l’argentí Rafael Grossi, cap de l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica (AIEA), ha respost amb contundència: "¿Tenen proves en el dia d’avui que l’Iran continuï tenint un programa destinat a armes nuclears o atòmiques?", se li va preguntar. "No. Aquesta és la resposta. [...] en el dia d’avui no hi ha un programa que sigui de fabricació d’armes nuclears".
¿Conserva l’Iran les reserves d’urani enriquit?
Grossi també va afegir un matís important: l’AIEA no té accés directe a les instal·lacions nuclears iranianes atacades des de juny del 2025 i no ha pogut verificar la situació del material nuclear després dels bombardejos; raó per la qual tampoc la institució ha pogut afirmar que el programa nuclear iranià és "exclusivament pacífic". Ni tampoc, segons va dir dilluns, s’ha pogut comunicar amb les autoritats reguladores iranianes a través del Centre d’Incidents i Emergències (IEC) després dels últims atacs.
