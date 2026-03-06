Tensió global
Els EUA estimen que l’Iran podria resistir i allargar la guerra fins al setembre
El càlcul de Washington i Tel-Aviv és doblar l’ofensiva i acabar amb la capacitat de Teheran d’atacar cap a l’exterior abans d’esgotar els míssils que intercepten els projectils iranians
Teheran tenia 2.000 míssils balístics de mitjà abast i 8.000 de curt abans de l’inici del conflicte
Adrià Rocha Cutiller
Dies, setmanes o mesos. Fins i tot allargar-se fins al setembre. Això és el que podria durar l’actual guerra dels Estats Units i Israel contra l’Iran, segons afirmen i reafirmen constantment funcionaris nord-americans la premsa. L’objectiu de Washington i Tel-Aviv és clar: un canvi de règim i la caiguda de la República Islàmica, que va ascendir al poder després de la Revolució Islàmica del 1979. Teheran ha perdut el seu líder suprem, l’aiatol·là Ali Khamenei, i gran part de la seva cúpula militar i, no obstant, aguanta.
L’estratègia de l’Iran es basa a resistir l’embat i atacar tots els veïns i el seu comerç de petroli, no de manera massiva, però sí prou per forçar-los la mà i que pressionin Washington perquè pari la seva ofensiva. La tàctica, no obstant, sembla no haver funcionat, perquè Teheran no només ha aconseguit enemistar-se amb tots els països del Golf –inclosos els seus antics aliats, Qatar i Oman–, sinó que també podria estar quedant-se sense la capacitat de continuar amb els seus atacs cap a l’exterior. Qatar va ser durament atacat ahir per míssils i drons iranians. La veïna Emirats Àrabs Units, que havia reobert parcialment el seu espai aeri, va haver de limitar-lo de nou per dos atacs separats, un al migdia i un altre al capvespre.
"El coll d’ampolla del règim iranià són les seves llançadores de míssils. S’estima que l’Iran disposa de prop d’alguns centenars de camions i de llançadores que són capaces de disparar els seus míssils de més abast. Les forces israelianes i nord-americanes estan apressant-se per mirar de destruir-les", explica al mitjà The Atlantic Daniel Shapiro, antic ambaixador de Washington davant Israel i ara expert del think tank Atlantic Council.
Segons les estimacions de la intel·ligència nord-americana, l’Iran tenia prop de 2.000 míssils balístics de mitjà abast (els utilitzats per atacar Israel) i 8.000 de curt abast (els que Teheran apunta cap a països del Golf). Les matemàtiques expliquen l’estat actual d’aquesta guerra, començada dissabte passat. "L’Iran ha llançat 600 míssils i 1.400 drons. Dimecres, el nombre d’atacs iranians es va reduir en un 86% si es compara amb dissabte. Si es compara amb dimarts, la reducció va ser d’un 23%", va declarar en roda de premsa el comandant en cap de l’Exèrcit nord-americà, Dan Caine.
Aquesta reducció dels atacs de l’Iran de dimecres podria indicar que la seva capacitat s’ha vist minvada a conseqüència dels bombardejos contra el seu territori o bé respondre a una estratègia de prolongar el seu arsenal tant com sigui possible. Ahir, no obstant, amb bombardejos contra Israel, els Emirats, Qatar, l’Aràbia Saudita, Bahrain i l’Azerbaidjan, la República Islàmica va protagonitzar un repunt dels seus bombardejos.
El gran problema, segons Shapiro, rau en la capacitat de les defenses antiaèries de la regió per suportar la campanya d’atacs iranians. "Els EUA i Israel tenen molts menys míssils interceptors que els projectils amb què compta l’Iran. Així que és possible que Washington es vegi obligat a ser prudent a l’hora d’utilitzar-los", continua l’expert. El càlcul dels EUA i Israel és doblar l’ofensiva i acabar amb la capacitat de l’Iran d’atacar cap a l’exterior abans de perdre la capacitat de defensar-se.
El juny del 2025, quan Israel i l’Iran van viure un preludi de l’ocorregut ara amb una guerra d’atacs aeris que va durar 12 dies, el règim iranià es va llançar a parar les hostilitats tan aviat com va poder, i sempre va buscar, en els seus atacs i respostes, causar el mínim mal possible, tant en els seus bombardejos contra Israel com en el seu últim atac contra una base nord-americana a Qatar.
"Dies, setmanes o mesos"
Aquesta vegada, amb la supervivència de la República Islàmica en joc, la cosa és ben diferent. "No pararem aquesta guerra. No ens importa si aquest conflicte dura dies o setmanes o mesos. Ja vam viure una guerra de vuit anys en el passat, i tan sols pararem aquesta guerra quan hàgim aconseguit que l’enemic es penedeixi dels seus desgraciats actes", va declarar el general iranià Kioumars Heydari ahir, amb referència a la guerra entre l’Iran i l’Iraq dels 80.
L’Iran, segons experts militars, confia en la seva capacitat d’atacar i produir ràpidament els seus drons Shahed-136, petites aeronaus que tenen un cost ridícul de 20.000 dòlars –construir un míssil balístic costa prop d’un o dos milions– i que Teheran és capaç de llançar en massa per intentar confondre i traspassar les defenses aèries dels països del Golf i Israel.
De fet, segons va assegurar ahir la primera ministra italiana, Georgia Meloni, Itàlia planeja enviar a la regió més sistemes antiaeris per protegir els països atacats per l’Iran. Per ara, 1.230 civils han mort a l’Iran pels bombardejos. La República Islàmica, per la seva banda, ha acabat amb la vida de 28 persones fora de les seves fronteres, especialment a Israel (11) però també a Kuwait, l’Iraq, Bahrain, els Emirats Àrabs Units i Oman.
