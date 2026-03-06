Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Espanya envia una fragata a Xipre amb el portaavions francès

La ministra de Defensa nega que Espanya ajudi els EUA en la guerra de l’Iran i atribueix a claus de política interna la versió de la Casa Blanca

Espanya envia a Xipre la fragata 'Cristóbal Colón'

Juan José Fernández

Madrid

El Govern recolzarà en missió defensiva països aliats per repel·lir la resposta de l’Iran a l’atac unilateral dels EUA i Israel. El Ministeri de Defensa va confirmar ahir que Espanya va enviar la fragata Cristóbal Colón a Xipre amb el portaavions francès Charles de Gaulle i d’altres vaixells de l’Armada grega. La Cristóbal Colón, segons recorda el Departament de Margarita Robles, es va incorporar el 3 de març al grup naval del Charles de Gaulle per realitzar tasques d’escorta, protecció i ensinistrament avançat al mar Bàltic. Ara, el conjunt es dirigirà al Mediterrani per arribar a les costes de Creta cap al 10 de març.

Aquest anunci es produeix després que el Govern obrís la porta a col·laborar en accions defensives si Xipre o algun país de la UE ho sol·licita davant el clima bèl·lic actual a l’Orient Mitjà. "Som solidaris en tot el que sigui garantir l’espai europeu", va asseverar el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, en la mateixa línia de la titular de Defensa. Després de les consideracions dels dos ministres, Defensa va confirmar el desplegament dels efectius militars i va explicar que també sortirà ben aviat a la mar el vaixell d’aprovisionament Cantabria per subministrar combustible i donar suport logístic durant el trànsit del grup naval pel golf de Cadis.

L’enviament de la fragata "tecnològicament més avançada" que té Espanya s’emmarca en la missió al Mediterrani i serà per "oferir protecció i defensa aèria, complementant d’aquesta manera les capacitats de la nostra bateria Patriot desplegada a Turquia". Però, tal com reconeix Defensa, "també estarà llesta per recolzar qualsevol evacuació de personal civil que pogués resultar afectat per aquest conflicte".

Sense col·laborar amb els EUA

La ministra de Defensa també va negar "amb absoluta contundència" qualsevol col·laboració d’Espanya amb la campanya d’atacs aeris que porten a terme els Estats Units i Israel contra l’Iran. En una entrevista a la SER, va remarcar el desmentiment del Govern a les paraules que dimecres va dir la portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en el sentit que Espanya "s’ha mostrat d’acord a cooperar amb els EUA".

"Ells saben que no és veritat. Les paraules se les emporta el vent, però els fets són els que són", va assenyalar la titular de Defensa. La ministra no s’explica per què han fet aquestes declaracions a Washington, i sospita que va poder ser una mentida deliberada "en clau interna dels EUA", va especular.

