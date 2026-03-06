Europa envia vaixells però es divideix davant l’ús de les bases per Trump
França i Itàlia rebutgen que s’utilitzin instal·lacions militars i el Regne Unit autoritza accions "defensives" d’avions nord-americans
Leticia Fuentes
Després del rebuig del Govern de Pedro Sánchez que els EUA utilitzin les bases de Rota i Morón per als seus atacs sobre l’Iran, a la resta de països europeus oscil·len entre l’aliança més estreta del Regne Unit i Alemanya a les postures d’Itàlia o França, més pròximes a la d’Espanya. La majoria han decidit enviar portaavions, fragates i avions per a tasques de defensa dels països aliats.
FRANÇA
França juga amb l’equilibri. La seva postura no és com la d’Espanya, i si bé el president francès ha reconegut en públic que l’atac dels EUA i Israel és al marge del dret internacional i això "França no ho pot aprovar", no ha negat tampoc que "l’Iran és la primera responsable d’aquesta situació".
El Govern francès ha mogut fitxa enviant els seus pesos pesants al Mediterrani oriental en una lògica "estrictament defensiva"; el seu portaavions Charles de Gaulle, l’únic a Europa amb propulsió nuclear, diversos caces Rafale, que ja estan actuant en defensa dels països del Golf, i la fragata multimissions Languedoc, situada en aigües xipriotes per contrarestar els atacs iranians. Sobre l’ús de les seves bases per part d’avions dels EUA, l’Estat Major francès va explicar ahir que està permetent l’arribada d’aeronaus de suport, no de combat, a la d’Istres (sud-est de França) però amb la "garantia" que "no participaran de cap manera en les operacions" que es porten a terme a l’Iran. Aquestes aportacions es llegeixen com una participació indirecta en el conflicte, per això dues de les seves bases a Abu Dhabi han sigut atacades per l’Iran.
ITÀLIA
"Itàlia no està en guerra ni vol entrar en la guerra", va dir de manera rotunda Giorgia Meloni, la primera ministra italiana –i, dada important, principal aliada de Donald Trump a Europa–, que va decidir ahir parlar amb més de claredat sobre la seva postura sobre la guerra. Després de dies de mantenir un perfil baixíssim, Meloni va deixar caure a l’emissora RTL que, sobre l’ús de les bases militars dels EUA en territori italià, la posició de Roma no seria gaire diferent de la d’Espanya. Potser conscient dels mals ulls amb què gran part de l’opinió pública italiana veu la guerra en curs, Meloni va recordar que els acords amb els EUA sobre l’ús de bases militars en sòl italià porten més de mig segle en vigor i van ser renovats molt abans de la seva arribada al poder. Aquests acords són només "sobre logística i operacions no cinètiques, cosa que significa que no parlem de [el seu ús per a] bombardejos", va puntualitzar. Amb això Meloni es va voler distanciar de l’eventualitat que Itàlia participi de forma activa en la guerra.
ALEMANYA
Alemanya, el canceller de la qual, Friedrich Merz, manté la consigna del suport infrangible als EUA i Israel, va descartar per ara participar en accions de guerra contra l’Iran. El ministre d’Exteriors alemany, Joann Wadephul, va aclarir que el seu país només actuarà "per protegir els nostres soldats si són atacats". Alemanya no té bases al Golf. La implicació germànica en el conflicte és a través de les bases al seu territori, entre les quals Ramstein, la més gran dels EUA fora del país, que es complementa amb les existents a Baden-Württemberg, Baviera, Hessen i Renània-Palatinat. Ramstein ja ha sigut utilitzada pels KC-35 nord-americans. Les bases dels EUA en sòl germànic són de sobirania i gestió exclusivament nord-americana. Merz es planteja l’enviament d’una fragata per a la defensa de Xipre.
REGNE UNIT
El Regne Unit va augmentar la presència militar a l’Orient Mitjà les setmanes prèvies a l’atac a l’Iran. El primer ministre, Keir Starmer, va ordenar l’enviament preventiu de radars terrestres, sistemes de defensa aèria i avions de combat F-35 per protegir els aliats a la regió i les bases amb presència de tropes britàniques.
El Govern també va autoritzar als EUA l’ús de les instal·lacions militars a l’illa de Diego García i la base aèria de Fairford per a accions "defensives" contra l’Iran. Però Starmer va recalcar que no participaran activament en els atacs. L’Executiu britànic va reforçar a més la seguretat de les seves dues bases a Xipre, les quals han sigut objectiu dels atacs iranians i Starmer va ordenar enviar el destructor de la marina HMS Dragon i el Sea Viper.
