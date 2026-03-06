Felip VI demana "contenció en l’ús de la força" i apel·la a la diplomàcia
Pilar Santos
Felip VI va demanar "contenció en l’ús de la força" davant l’escalada de tensió al Pròxim Orient durant el dinar d’ahir al Palau Reial en honor dels grans ducs de Luxemburg, Guillem i Stéphanie. En el discurs, el Monarca va advertir de la gravetat del moment internacional i va apel·lar també al respecte "per la vida i la seguretat de la població civil" i "la recerca de sortides diplomàtiques".
El Rei va voler remarcar la preocupació que comparteixen Espanya i Luxemburg per l’evolució de la crisi a la zona, en un context turbulent després dels atacs llançats pels EUA i Israel contra l’Iran, països que no va esmentar. Tampoc va fer cap al·lusió a les amenaces llançades per Donald Trump contra Espanya per no permetre-li el Govern de Pedro Sánchez utilitzar les bases militars de Rota i Morón en aquesta campanya militar.
Felip VI va assenyalar també que Espanya i Luxemburg comparteixen no només la "vocació europea", sinó també "el compromís amb l’estabilitat i la cooperació internacional". El Rei també va defensar que els ciutadans necessiten "una Europa amb més sobirania estratègica".
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
- Descobreix el carrer més florit de Manresa
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul