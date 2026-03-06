Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Matrimonis forçatsGuerra a l'IranResidència de BergaRetirs a MontserratR4Alcalde de CastellgalíBorrasca Regina
instagramlinkedin

Felip VI demana "contenció en l’ús de la força" i apel·la a la diplomàcia

Felip VI demana &quot;contenció en l'ús de la força&quot; davant l'escalada a Orient Pròxim

Felip VI demana "contenció en l'ús de la força" davant l'escalada a Orient Pròxim

Pilar Santos

Madrid

Felip VI va demanar "contenció en l’ús de la força" davant l’escalada de tensió al Pròxim Orient durant el dinar d’ahir al Palau Reial en honor dels grans ducs de Luxemburg, Guillem i Stéphanie. En el discurs, el Monarca va advertir de la gravetat del moment internacional i va apel·lar també al respecte "per la vida i la seguretat de la població civil" i "la recerca de sortides diplomàtiques".

El Rei va voler remarcar la preocupació que comparteixen Espanya i Luxemburg per l’evolució de la crisi a la zona, en un context turbulent després dels atacs llançats pels EUA i Israel contra l’Iran, països que no va esmentar. Tampoc va fer cap al·lusió a les amenaces llançades per Donald Trump contra Espanya per no permetre-li el Govern de Pedro Sánchez utilitzar les bases militars de Rota i Morón en aquesta campanya militar.

Notícies relacionades

Felip VI va assenyalar també que Espanya i Luxemburg comparteixen no només la "vocació europea", sinó també "el compromís amb l’estabilitat i la cooperació internacional". El Rei també va defensar que els ciutadans necessiten "una Europa amb més sobirania estratègica".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents