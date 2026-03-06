Tensió global
La fugida forçada de 700.000 libanesos
L’anunci de l’Exèrcit israelià no té precedents, ja que, fins i tot durant la guerra de la tardor del 2024 al Líban, no hi va haver mai una ordre d’evacuació tan massiva que cobrís barris sencers de forma tan indiscriminada. El fantasma de l’ocupació torna amb més força que mai.
Les tropes hebrees ataquen edificis que acullen evacuats en zones sense influència de Hezbol·là
«Va ser a Nabatiye on vaig veure per primera vegada morir un nen», lamenta un dels expulsats
El pànic fa efecte en una població acostumada als desplaçaments obligats per Israel
Andrea López-Tomàs
A Dahiye, els rifles s’utilitzen de vegades per garantir la seguretat. Una ràfega de trets té un missatge més que evident per als residents dels suburbis del sud de Beirut: "Fugiu". Ahir la munició es va esgotar en diverses ocasions perquè l’Exèrcit israelià va llançar una ordre d’evacuació sense precedents sobre la zona. Més de 700.000 persones han sigut obligades a abandonar quatre municipis dels suburbis de manera immediata. Amb cada descàrrega de trets, el pànic feia efecte en una població acostumada als desplaçaments forçosos d’Israel. L’horror aviat es va traslladar a tota la capital, on les carreteres es van col·lapsar de manera mai vista fins ara, cosa que va obligar moltes persones a fugir a peu.
"Això és una completa bogeria", diu Mohammad per a si mateix mentre maniobra per sortir de Dahiye. Condueix en contra direcció, esquiva motocicletes, accelera, dona cops de volant. El que sigui per sortir de Dahiye. Originari del sud del Líban, va viure durant 30 anys de la seva vida als suburbis del sud de Beirut. La guerra anterior el va motivar a abandonar el seu barri de tota la vida per seguretat. Però els seus pares encara són allà. "Ahir mateix aquests trets a l’aire van salvar la vida als meus pares", explica amb la calma d’una persona que sap el que fa, un jove que coneix aquestes dreceres de memòria. "Quan a les set del matí Israel va anunciar que bombardejaria un edifici al seu carrer, els trets d’alerta els van permetre evacuar i no han tornat", explica.
Un turó pròxim
La destinació final de Mohammad és un turó no massa lluny de la zona amenaçada des del qual poder comprovar com els israelians compleixen la seva amenaça. Junt amb els seus companys periodistes, aquest jove de Dahiye és víctima i narrador de la tragèdia del seu poble. "El que estan fent no té nom", afirma el seu amic Fourat, mentre amplia el mapa compartit pel portaveu de l’Exèrcit israelià, Avichay Adraee, al seu compte d’X per alertar de les evacuacions. "Sembla un pla immobiliari", constata a aquest diari. El fantasma de l’ocupació israeliana ha tornat amb més força que mai al Líban. El record colpeja Mohammad en plena fugida de Dahiye. Durant la seva infància, havia de creuar punts de control israelians per arribar al poble de la seva família. Els primers 10 anys de la seva vida no va poder visitar-lo. "Va ser a Nabatiye, la ciutat d’on és la meva mare, on vaig veure per primera vegada morir un nen", rememora, viatjant a aquesta urbs d’interior del sud, ara també sotmesa als bombardejos israelians.
Al sud del país, els combats entre forces israelianes i milicians de Hezbol·là s’intensifiquen des de fa dos dies. L’Exèrcit veí ja ocupa cinc punts estratègics a la frontera violant l’alto el foc que va entrar en vigor el novembre del 2024. Des de l’inici de la guerra aquest dilluns, fa tot just quatre dies, la realitat canvia per moments. De moment, 102 persones han mort i 638 han resultat ferides. Aquest dimecres les autoritats castrenses israelianes van ordenar l’evacuació de totes les ciutats i els pobles al sud del riu Litani, al sud del Líban. Això suposa el desplaçament forçat d’unes 250.000 persones. Tot just 24 hores després, van fer un pas més al demanar als residents dels suburbis del sud de Beirut que abandonessin el lloc cap a les 14.30 hores locals d’ahir . En aquest cas, l’ordre va afectar uns 700.000 residents. En total, pràcticament un milió de persones obligades a abandonar casa seva.
Alguns es queden
Moltes de les persones que van fugir primer van anar a refugiar-se a la capital, però ara Beirut tampoc està fora de perill de les bombes israelianes. No tothom ha decidit fugir de les seves cases als barris de Chiyah, Burj al-Barajneh, Haret Hreik i Hadath, tots als suburbis del sud. L’absència d’un altre lloc on anar els inspira a desafiar les amenaces israelianes. Moltes persones que, des de dilluns, han intentat abandonar el sud del Líban després de passar fins a 14 hores a la carretera han retornat a les seves llars, perquè no han trobat refugi. Les escoles obertes pel Govern estan plenes i per a moltes d’aquestes famílies és inassumible llogar una altra casa. D’altres estan dormint als seus cotxes. A més, Israel ja ha començat a atacar edificis que acollien desplaçats en zones sense influència de Hezbol·là. La sensació que no estan segurs enlloc no fa més que expandir-se. Per això, moltes persones prefereixen morir a casa seva. És la seva forma de resistència.
L’anunci de l’Exèrcit israelià no té precedents. Fins i tot durant la guerra de la tardor del 2024 al Líban, no hi va haver mai una ordre d’evacuació tan massiva que cobrís barris sencers de forma indiscriminada. "Residents dels barris de Burj al-Barajneh i Hadath: sisplau, dirigeixin-se a l’est, cap al mont Líban, per la carretera Beirut-Damasc", va escriure Adraee a X, junt amb un mapa que indicava les rutes que havien de prendre els desplaçats, cosa poc comuna en aquest tipus d’ordres. "Qualsevol moviment cap al sud podria posar en perill les seves vides", va afirmar, emfatitzant que l’Exèrcit israelià "els informarà del moment apropiat per tornar a les seves llars".
