Interior
José Luis Santafé, nou DAO de la Policia: "Algú havia de fer un pas endavant"
El fins ara cap superior de la Policia de Balears i ara a la cúpula del cos assumeix el repte "en un moment complicat"
Xavier Peris
"Probablement, no és el millor moment per assumir aquest càrrec, és un moment delicat, però en aquestes situacions és quan has de fer un pas endavant, no et pots quedar al marge". El cap màxim operatiu de la Policia Nacional, fins ara cap superior de Balears, José Luis Santafé, transmet determinació. "Cal superar aquesta situació".
El mòbil de Santafé treu fum. Comunica constantment, i quan el despenja ho fa amb un advertiment: "No puc parlar". Tanmateix, quan se li pregunta si cal donar-li l’enhorabona o el condol pel seu nomenament com a Director Adjunt Operatiu (DAO) de la Policia Nacional, no s’ho pensa: "L’enhorabona, sempre. Potser no és el millor moment, sempre és millor quan el nomenament és a principi de la legislatura, però algú havia de fer un pas endavant. No era moment de quedar-se al marge i, dels que ens hem ofert, és un honor que m’hagin escollit a mi".
El comissari principal José Luis Santafé (Madrid, 1965) va ingressar a la Policia el 1990 i el 1993 va ser destinat a Balears, on ha desenvolupat pràcticament tota la seva carrera professional. Ha estat cap de les Unitats de Prevenció i Reacció (UPR) i de la Brigada de Policia Judicial. Va estar al capdavant de la comissaria d’Eivissa i des de 2022 era cap superior de Balears.
