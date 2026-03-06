Accident ferroviari
La jutge prohibeix a Adif treballar a Adamuz sense preavís de 15 dies
L’organisme va demanar permís per canviar un tram de carril en la via afectada
Pilar Cobos / Adrián Ramírez
La jutge de la localitat de Montoro que instrueix la investigació de l’accident ferroviari d’Adamuz va denegar dimecres a Adif que pugui fer treballs al voltant del sinistre sense un preavís mínim de 15 dies. La magistrada respon així a l’escrit presentat per l’empresa pública dilluns davant el Jutjat d’Instància i Instrucció número 2 de Montoro, en el qual demanava autorització per efectuar tasques de manteniment en el punt quilomètric 317,264, a poc més d’un quilòmetre del lloc de la tragèdia, a la via 2, la nit del 3 al 4 de març.
Segons la petició d’Adif, els treballs consistien en la substitució d’una secció de carril de 36 metres de longitud. L’empresa afegia que el carril retirat "quedarà degudament custodiat i a disposició de qualsevol autoritat o investigació".
La jutge, però, va ordenar a Adif que "s’abstingui de fer tasques de manteniment i d’altres que afectin la xarxa ferroviària" en el tram d’Adamuz sense comunicar-ho almenys amb 15 dies d’antelació i sempre condicionat a la corresponent autorització judicial. No és el primer desacord entre la instructora i l’empresa pública. Fa unes setmanes, la Guàrdia Civil va advertir en un ofici que Adif s’havia emportat material relacionat amb l’accident sense autorització judicial, cosa que va motivar una providència que obligava l’empresa a reposar les evidències i advertia que aquesta actuació podria comportar responsabilitats penals.
Caixes negres
D’altra banda, la Guàrdia Civil, la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) i el jutjat, en col·laboració amb tècnics i empreses ferroviaris, van portar a terme ahir "sense incidències" l’obertura de les caixes negres dels trens Iryo i Alvia accidentats a Adamuz el 18 de gener d’aquest any. Fonts judicials confirmen que la prova es va desenvolupar d’acord amb el que s’havia previst.
Els informes de la Guàrdia Civil relatius a aquest abocament d’informació dels registradors detallaven que l’extracció de dades seria efectuada per un tècnic qualificat, en col·laboració amb Renfe i Iryo. A més, va fer falta l’ús de mitjans tècnics específics, i els arxius extrets han de ser llegits amb un programari nadiu del fabricant dels dispositius. L’abocament d’informació es va desenvolupar al Ministeri de Transports, on hi ha custodiats els equips.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
- Descobreix el carrer més florit de Manresa
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul