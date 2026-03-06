Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’ampliació de l’aeròdrom

L’alcaldessa del Prat acusa el Govern d’ignorar el municipi

Alba Bou diu no haver rebut informació de l’aeroport malgrat els últims passos per complir les compensacions ambientals

Alba Bou, alcaldessa del Prat. | FERRAN NADEU

Sara González

El Prat de Llobregat

L’alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, va criticar ahir que ni el Govern ni Aena hagin contactat amb l’Ajuntament del municipi des que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va presentar el projecte d’ampliació de l’aeroport al juny, unes intencions de les quals, assegura, va ser informada només una hora abans de l’acte públic. En declaracions a EL PERIÓDICO lamenta no haver rebut "ni una trucada" ni "cap consulta" sobre la informació que disposen sobre el terreny malgrat els últims moviments de l’Executiu, publicats per aquest diari, per avançar en les compensacions ambientals que reclama la Comissió Europea vinculades a l’anterior ampliació de la infraestructura i desbloquejar així el nou pla de creixement. "Ens sentim menyspreades", sentencia la que en aquests moments és la principal alcaldessa amb qui compten els Comuns a Catalunya.

Bou, com la seva formació, és contrària a la tercera pista, però reivindica que el rol "responsable i solidari" que ha tingut el consistori mereixeria que el Govern tingués en compte la seva opinió i tota la "ciència" que disposen en matèria de mobilitat, del consorci d’espais naturals del delta o de la comunitat de regants. "No podem fer menys que enfadar-nos. Si em truca el president buidaré la meva agenda perquè la meva principal preocupació és que comprengui els motius i arguments de per què és una irresponsabilitat plantejar que el creixement de l’aeroport no té límits i trepitjar l’autonomia dels municipis", sentencia.

