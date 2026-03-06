Conflicte a l’Orient Mitjà
Mig centenar de vaixells de la flota fantasma petroliera russa estan atrapats al golf Pèrsic per la guerra de l’Iran
Una firma de ciberseguretat espanyola els ha identificat, en la seva tasca de monitoratge del comerç de cru sotmès a sancions internacionals
Juan José Fernández
El Camilla, un petroler de 228 metres d’eslora que navega amb bandera de Hong Kong; o el Trugen, un altre petroler de mida similar, però amb bandera de les illes Comores; o el tanquer Ostria, una mica més petit, que pot moure cru o productes químics amb bandera de Botswana... Fins a cinquanta i cinc vaixells de transport de cru de diferents envergadures formen un singular club entre els barcos atrapats als voltants de l’estret d’Ormuz a causa de la guerra dels Estats Units i Israel contra l’Iran. Els vint vaixells reuneixen dues característiques comunes: són vells, molts vetustos. A més, sobre tots ells pesen sancions com a integrants de la Flota Fantasma petroliera russa.
El terme no és el d’un guió de pel·lícula de pirates. És així, ‘Flota Fantasma’ o ‘Flota Obscura’, com es denomina internacionalment el conjunt de vaixells russos canviats de nom i bandera, o vells barcos de càrrega i petrolers d’altres procedències subcontractats o no pel Kremlin, que comercien amb cru rus a base de transvasaments en alta mar malgrat l’embargament internacional imposat per la Unió Europea, el Regne Unit i els Estats Units com a sanció a la Federació Russa per la invasió d’Ucraïna.
El govern ucraïnès ha arribat a identificar 1.000 d’aquests vaixells. Els qualificatius de «fantasma» o «obscura» procedeixen d’un comportament similar: no només oculten el seu veritable patrocini, el seu autèntic cap, en els tràmits burocràtics; és que, a més, apaguen l’AIS, el sistema de transponedor que transmet dades sobre la identitat d’un vaixell al mar o en un moll, negant la seva informació a les autoritats.
Atrapats
Només uns quants han aconseguit aquests dies girar el cap dels Emirats que, a l’estret d’Ormuz, separa el golf Pèrsic del golf d’Oman, però no aconsegueixen el retorn a mar obert. D’altres no poden entrar a l’estret pel qual circula –circulava– la cinquena part del petroli que es consumeix al món.
La llista es completa amb altres noms coneguts per als dedicats a vigilar des d’Occident aquesta flota: Arista, Monterrey, Lang JIng, Cuma, NIrvana, Starway, Madame Gu, Yogi, Liliana, Alexandra... Vint d’ells estan atrapats dins del golf Pèrsic, i trenta-cinc no han aconseguit arribar a les seves destinacions a Kuwait, l’Iraq, Qatar, Bahrain o els Emirats Àrabs Units.
Guarda tota aquesta informació la firma espanyola SNKA, una firma madrilenya que es mou als racons discrets de la indústria de la defensa i la seguretat des de fa 25 anys. La seva especialitat és la intel·ligència cibernètica. I una de les branques d’activitat, el seguiment –«trackeig» en l’argot del sector– de la flota fantasma, de les seves estibes de petroli i de les seves transvasaments a vaixells «legals» en alta mar per blanquejar el comerç il·legal de cru.
Per alguna raó que es desconeix, l’Iran no permet el pas a aquests vaixells malgrat els seus llaços indirectes amb Rússia. «Pot ser per com Moscou no ha complert la seva aliança amb Teheran», sospita un assessor de Junta Interministerial reguladora del comerç exterior de Material de Defensa i Doble Ús, la JIMDDU que domina la secretaria d’Estat de Comerç i que compta amb ulls d’Economia, Exteriors, Interior i Defensa, entre altres departaments governamentals.
Si el seu negoci és el cru rus, no resulta fàcil explicar què fan aquests petrolers a la zona més pròxima a l’Iran que crema sota les bombes i dispara míssils provant desesperadament d’estendre la guerra. Una font no oficial pròxima al govern ucraïnès especula que «nombrosos barcos entren i surten de la flota fosca, segons rebin o no encàrrecs de Rússia». Altres vaixells de càrrega identificats com a integrants d’aquesta nombrosa flota carreguen productes com el blat rus o el cereal requisat a Ucraïna, que subministren a països de l’Orient Mitjà, recorda aquesta mateixa font.
Evasió digital
«El vaixell Quma presenta alt risc [...] Opera sota bandera de Guyana [...] Posició actual: ruta a Singapur [...] Recomanació operativa: inspecció obligatòria al port. Denegació atracada si no aclareix sancions. Monitoratge AIS continu». Són expressions d’una Anàlisi d’Intel·ligència Marítima. Amb aquest tipus de documents, SNKA elabora la informació que recull entorn de cada barco que vigila. Una part de les dades procedeix de fonts obertes; una altra...
SNKA va ser adquirida per Lazarus Technology, grup espanyol dedicat a la ciberdefensa que té com a clients, entre d’altres, Europol, l’FBI i el CNI, al camp de l’exointel·ligència i la detecció d’amenaces. Els tècnics espanyols han creat una arquitectura de seguiment que observa en temps real el que anomenen «evasió digital». Bàsicament, quan apagar el capità d’un vaixell el transponedor que el localitza i difon la seva identitat.
El sistema es complementa amb anàlisis d’intel·ligència de patrons de comportament dels barcos. Això permet assenyalar punts habituals de trobada, rutes anormals de pesquers o de iots d’oci i fins i tot mapes tèrmics. Però la intel·ligència d’aquests senyals i historials també permet esbrinar el propietari real de cada barco, fer una traçabilitat en el que acostuma a intentar la flota fantasma: canviar de nom i bandera per despistar les autoritats.
És el cas de l’Usinsk, barco rus el primer propietari del qual, la petroliera Lukoil, i l’armador del qual, Murmansk Shipping Co. van canviar des del 2003 fins ara mentre també atacava el pavelló: de rus a maltès, i de maltès a rus. Actualment és un barco anomenat Anabar, i el seu amo és la firma North Transport. Pot ser que no sigui casualitat que el canvi de denominació i dependència es fes el 2022, pocs dies abans del començament de la invasió d’Ucraïna i de la subsegüent reacció internacional de condemna i sancions.
Els trackejos de SNKA dibuixen al planisferi les travessies d’aquesta flota, amb la qual el Kremlin prova de limitar el dany de les sancions internacionals. Sovint apareix el mar de Barents i el port de Murmansk com a punt de sortida o d’arribada en aquestes vigilàncies. L’Anabar, sense anar més lluny, és visitant freqüent, ja sigui amb el seu actual nom, o amb els que ha tingut després d’aquell Usinsk amb què va ser batejat: Bozdag, Lagorta, denominacions amb què es va fer també habitual dels amarratges a Kaliningrad.
La ciutat siriana de Tartús, on Rússia va tenir un enclavament naval que tracta ara de recuperar, és també punt freqüent d’atracada dels vaixells que segueixen a SNKA. No és cas de l’Anabar. Fa 48 dies va salpar amb les 13.000 tones i va apagar el seu transponedor en aigües controlades per l’OTAN. Última localització fixada per les fonts obertes: la costa davant la península de Kola. Destí: desconegut. Els enginyers espanyols el van trobar... al Bàltic.
L’Starway, un vaixell de mida similar, però amb bandera liberiana, està inclòs pels informes d’intel·ligència marítima de SNKA entre els atrapats a Ormuz. Fa nou dies, quan passava per la costa sud de l’Àfrica, va apagar el seu transponedor i va passar a navegar en la foscor.
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima
- Detenen una dona per robar amb el mètode de “la sembra” en un supermercat de Berga