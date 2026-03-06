Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Extremadura

El PP nacional ja dona per fet el no de Vox a la investidura de Guardiola avui

La investidura de María Guardiola podria retardar-se fins a maig pel bloqueig de Vox

La investidura de María Guardiola podria retardar-se fins a maig pel bloqueig de Vox / Javier Cintas

Rocío Entonado Arias

Càceres

Segons fonts del Partit Popular, alguns mitjans ja avançaven ahir que Vox votarà avui en contra de la investidura de María Guardiola com a presidenta d’Extremadura, sumant els seus vots als del PSOE i bloquejant d’aquesta manera una candidatura recolzada pel 43,12% dels extremenys en les eleccions autonòmiques del passat 21 de desembre.

Les mateixes fonts confirmaven que, ahir al matí, Vox havia traslladat al Partit Popular la seva decisió de no recolzar un Govern de centredreta a Extremadura.

La comunicació es va produir a primera hora i, sempre segons assenyalen fonts dels populars, es va plantejar en termes que no deixaven marge a alternatives: el no estava decidit ja des de feia dies. El PP assenyalava que aquesta postura "probablement no té relació amb les converses mantingudes a Extremadura" i apuntaven que "podria obeir a factors externs".

Vots units als del PSOE

El Partit Popular va remarcar que "mai vam pensar que Vox uniria els seus vots als del PSOE de Pedro Sánchez per impedir un govern del Partit Popular". En aquesta línia, van afegir que "sempre vam confiar que la responsabilitat de Vox li impediria afegir-se a l’esquerra i a l’extrema esquerra per frenar un Govern de centredreta".

"Alguna cosa ha hagut de passar a Vox perquè una formació el president de la qual va militar en el Partit Popular prefereixi avui dia alinear els seus vots amb els del PSOE", afegeixen aquestes mateixes fonts populars.

Finalment, el PP va assegurar que confia que Vox "recapaciti en les pròximes hores" i, si no ho fa, "en els pròxims dos mesos", i va demanar que "el bloqueig que endossaran demà [avui] als ciutadans d’Extremadura no s’estengui a altres territoris".

