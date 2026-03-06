Robles demana "unitat" a Europa i admet que falta "lideratge"
Davant les crítiques dels EUA, la ministra insisteix que Espanya "és un aliat fiable"
Marc Marginedas
La ministra de Defensa, Margarita Robles, va fer ahir una encesa defensa de la necessitat que Europa es doti del que va definir com a "autonomia econòmica i estratègica" davant els desafiaments que planteja el context geopolític actual, amb una potència agressora com Rússia a la seva frontera est i un aliat que ha expressat públicament la seva intenció de desentendre’s de la seguretat al Vell Continent. Davant les crítiques proferides durant els últims dies per Trump, Robles va emfatitzar –en una conferència al palau Macaya organitzada per la societat Amics del País–, que Espanya "és un aliat fiable" i li va voler recordar que en els últims anys, un total de 185 soldats espanyols han mort en missions militars que sempre han comptat "amb cobertura legal" internacional.
La titular de Defensa va voler sortir al pas dels arguments de forces polítiques que s’oposen a l’increment de la despesa militar a Espanya i que s’autoproclamen "pacifistes". A causa de la invasió russa d’Ucraïna "Europa ha arribat a la conclusió que invertir en defensa és invertir en pau i en llocs de treball". Va recordar que quan va arribar al ministeri, fa vuit anys, el percentatge de despesa en defensa ascendia al 0,8% del PIB i que en aquella època "faltaven munició i fragates", entre altres coses. Sí que identifica en el si de la UE problemes per materialitzar aquesta autonomia estratègica que demana, com la "falta de lideratge" en els Vint-i-set i "la lleugeresa" de les institucions, és a dir, el molt que costa "la presa de decisions i la unanimitat", per la qual cosa demanda agilitat.
Hores abans de la conferència, va sortir al pas de les acusacions del PP, que indica que, en un vídeo fora de micròfon, li diu a l’ambaixador dels EUA, Benjamín León, "estic amb Trump", informa May Mariño. "No tot val per criticar el Govern", va retreure al PP. En realitat, el que diu és: "Jo estic còmoda", després d’oferir-li a l’ambaixador, mentre posaven per als reporters gràfics i les càmeres de televisió, apagar la calefacció del seu despatx del ministeri.
