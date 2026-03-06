Atac a l’Iran
Sánchez mesura els temps electorals per fixar la seva compareixença al Congrés per la guerra
Albares ha sol·licitat acudir a la comissió d’Exteriors per donar compte sobre Gibraltar, però la mesa podria sumar a l’ordre del dia la situació a l’Orient Mitjà
Pedro Sánchez no esquivarà el Congrés per donar compte de la posició del Govern respecte a l’atac dels EUA i Israel sobre l’Iran. “El Govern sempre acudeix al Congrés quan cal discutir temes importants”, asseguren fonts de La Moncloa a l’espera de mesurar els temps per fixar la seva intervenció parlamentària. La campanya de les eleccions de Castella i Lleó, que se celebraran el pròxim 15 de març, s’ha entrecreuat amb el conflicte, sense plens ordinaris a la Cambra Baixa ni aquesta setmana ni la següent.
Els socialistes calibren la seva estratègia electoral per jugar amb el calendari, tot i que consideren que una compareixença de Sánchez sobre aquest assumpte el beneficia davant l’oposició. Més enllà de sostenir una línia “coherent” en política exterior en justificar el seu rebuig en defensa de la legalitat internacional, en línia amb la invasió russa d’Ucraïna o la guerra a Gaza, argumenten que la bandera del “no a la guerra” en el polvorí de l’Orient Mitjà és transversal, segons les enquestes. No només entre el seu electorat, sinó també entre una bona part dels conservadors.
El PP va registrar dimecres passat una sol·licitud de compareixença urgent del cap de l’Executiu a la Cambra Baixa reclamant que “doni compte de la posició del Govern en relació amb les decisions adoptades en política exterior, europea i de defensa, i l’impacte que aquestes tenen per als interessos generals d’Espanya”. El seu objectiu és que es posi el focus en “la situació de les relacions bilaterals amb els Estats Units i els seus efectes d’aïllament en matèria de seguretat; així com les actuacions previstes per preservar la nostra seguretat nacional”. La negativa que els EUA puguin utilitzar les bases de Rota i Morón ha provocat que Donald Trump amenaci de trencar relacions comercials.
Feijóo va presidir un acte amb dissidents iranians aquest dijous al Congrés on va carregar contra Sánchez amb la premissa que "si no tens resposta davant la tirania, el teu suposat pacifisme és un aval a la tirania". Amb tot, va apostar per una desescalada del conflicte, cridant a la "contenció" i a "tornar a la taula de negociació".
La decisió del Govern d’enviar la fragata Cristóbal Colón a Xipre en missió defensiva per contribuir amb altres socis europeus a repel·lir la resposta de l’Iran afegeix més urgència a la compareixença parlamentària. Tot i que aquesta operació no necessita aval del Congrés, es produeix després que el Govern obrís la porta a col·laborar en accions defensives si Xipre o algun país de la Unió Europea ho sol·licita davant el clima bèl·lic actual a l’Orient Mitjà. Després d’això, des de Podemos van acusar l’Executiu de "participar en una guerra il·legal".
No es descarta que abans de la compareixença de Sánchez sigui el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, qui ofereixi primer explicacions. De fet, segons recorden al seu departament, ja va sol·licitar la setmana passada comparèixer a la comissió d’Exteriors. Tot i que ho va fer per donar compte sobre l’acord de Gibraltar, la mesa encara no s’ha reunit per fixar data i podria afegir-se a l’ordre del dia un segon assumpte per abordar el conflicte a l’Orient Mitjà.
Pla d’evacuació i escut social
Mentre tant, el Govern treballa per acabar de perfilar un escut social i laboral amb mesures similars a les que es van desplegar després de la invasió russa d’Ucraïna davant la crisi energètica. Un element amb el qual els socialistes volen comptar per afegir a les explicacions del Govern les respostes concretes que tenen sobre la taula. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, es va comprometre a posar en marxa una taula de seguiment amb els agents socials per prendre les mesures necessàries de cara a atenuar el cop en treballadors, empreses i consumidors.
El pla d’evacuació de compatriotes espanyols de les zones de conflicte al Golf també continua en marxa. Exteriors té obert el gabinet de crisi i pretén mantenir activada la sala de crisi del Ministeri fins que "l’últim espanyol que vulgui tornar no ho pugui fer". Hi ha prop de 30.000 compatriotes als llocs que han estat objectiu d’atacs iranians. El gruix d’aquesta comunitat espanyola als països del Golf està concentrada als Emirats Àrabs Units, amb uns 13.000.
Si la guerra de l’Iran ha eixamplat la bretxa en política exterior entre el Govern i l’oposició, pel que fa a la majoria de socis parlamentaris Sánchez ha aconseguit certa cohesió. Des de la lògica d’una mena de front anti-Trump, el que els populars han qualificat d’“irresponsable”, l’arc esquerre ho ha aplaudit. Lluny de modular les seves posicions inicials, el Govern s’ha reafirmat a impedir l’ús de les bases militars d’utilització conjunta de Rota i Morón en una guerra contra l’Iran. "Ningú pot convertir-se en el guardià internacional; hi ha unes normes, hi ha unes regles", subratllava ahir la ministra de Defensa, Margarita Robles.
