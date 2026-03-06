Policia migratòria
Trump destitueix la secretària de Seguretat Nacional
El president relleva la controvertida dirigent després de la crisi de l’ICE a Minneapolis
Idoya Noain
Donald Trump ha fet rodar el cap de Kristi Noem, la seva secretària de Seguretat Nacional. En un missatge a Truth Social, i després de dos dies de compareixences de Noem davant el Congrés, el mandatari va anunciar ahir el cessament de l’antiga governadora de Dakota del Sud i la seva intenció que la rellevi en el càrrec el senador d’Oklahoma Marwayne Mullin.
Tot i que Trump va escriure que Mullin començarà el 31 de març, en realitat haurà de ser confirmat pel Senat. El relleu arriba, a més, en un moment en què el Departament de Seguretat Nacional està en un tancament operatiu per la falta d’un acord al Congrés sobre el seu pressupost. Els demòcrates es neguen a autoritzar els comptes mentre no hi hagi canvis significatius en el funcionament del departament i, sobretot, d’agències com ICE i CBP els agressius mètodes de les quals en la croada de Trump contra la immigració estan sent qüestionats.
En el missatge Trump va donar les gràcies a Noem i va assegurar que "ha servit bé". Va destacar que ha tingut "nombrosos i espectaculars resultats, especialment a la frontera" i va anunciar també que el seu nou càrrec en l’Administració serà el d’enviada especial per a una nova iniciativa de seguretat per a l’hemisferi que presentarà dissabte a Florida, batejat com l’"Escut per a les Amèriques".
Noem es trobava en un acte públic a Tennessee amb agents de l’ordre quan s’ha produït l’anunci i allà no ha fet referència a la seva destitució. Poc després d’acabar-lo, ha escrit un missatge a X donant les gràcies a Trump pel nomenament per al nou càrrec i ha enumerat "èxits històrics" dels seus 13 mesos al capdavant de Seguretat Nacional.
Malgrat les paraules amables del mandatari cap a Noem, en el seu anunci hi ha tensió i enutjos acumulats. De fet, Trump feia ja un temps que rumiava la destitució de Noem, segons havia publicat poc abans de l’anunci The Wall Street Journal. El factor que l’ha empès a prendre la decisió han sigut les combatives compareixences davant les càmeres, on tant demòcrates com republicans van mostrar clarament la seva frustració amb la secretària de Seguretat Nacional, el departament que s’ha vist a l’ull de l’huracà especialment després que agents federals de l’ICE i CBP desplegats a Minneapolis a la campanya d’arrestos d’immigrants matessin dos nord-americans, Renee Nicole Good i Alex Pretti.
Declaracions polèmiques
Davant els congressistes, Noem es va negar a rectificar polèmiques declaracions que va fer sobre Good i Pretti en les quals en va parlar com a part del "terrorisme domèstic". No era l’única polèmica que envoltava Noem. Ella va autoritzar la despesa de 220 milions de dòlars en una campanya publicitària, que protagonitzava ella mateixa, instant immigrants sense papers a autodeportar-se. La secretària va declarar que el president havia aprovat la campanya, una cosa que va indignar Trump, que va negar a assessors haver-hi donat llum verda.
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Es busca gent per viure i gestionar aquest santuari de Catalunya: ideal per a parelles
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- La granja de criptomonedes de Sant Vicenç va gastar més de 860.000 euros en electricitat punxant la línia
- Sandàlies sostenibles inspirades en Montserrat
- Descobreix el carrer més florit de Manresa
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul