Trump exigeix ser en l’elecció del nou líder iranià
El republicà redobla el seu atac a Espanya i titlla el país de "perdedor"
Idoya Noain
El president dels Estats Units, Donald Trump, va demanar ahir participar en la decisió sobre qui serà el nou líder de l’Iran després que la guerra llançada pels Estats Units i Israel dissabte acabés amb la vida de l’aiatol·là Ali Khamenei. Ho va fer en una sèrie de breus entrevistes telefòniques amb Politico, Axios i Reuters, converses en què es va mostrar combatiu i va minimitzar les crítiques creixents que cobren força no només entre els demòcrates sinó entre el moviment MAGA.
"Tindré un gran impacte [en el futur lideratge iranià] o no tindran cap acord, perquè no hem de fer això una altra vegada", va dir a Politico. "Treballarem amb la gent i el règim per assegurar que hi arriba algú que pot construir bé l’Iran però sense armes nuclears". "Treballarem amb ells per ajudar-los a fer l’elecció adequada", va declarar també, argumentant que vol evitar un líder a Teheran "que porti a haver de fer això una altra vegada en 10 anys".
En les entrevistes amb Axios i Reuters Trump, que fa uns dies va dir que els potencials nous líders estaven morint en els atacs, va repetir la mateixa idea, rebutjant frontalment l’opció que la successió caigui en Mojtaba Khamenei, fill de l’últim aiatol·là, que s’està configurant com un dels favorits, després d’anys forjant estrets llaços amb la Guàrdia Revolucionària i guanyant influència entre l’aparell de clergues iranians.
Rebuig al fill de Khamenei
"El fill de Khamenei és un pes lleuger. He d’estar involucrat en el nomenament, com amb Delcy [Rodríguez] a Veneçuela", va explicar a Axios, amb referència a la transició que hi va haver a Caracas després de l’operació militar en la qual es va capturar i portar als Estats Units Nicolás Maduro. "El fill de Khamenei és inacceptable per a mi", va recalcar.
El president dels EUA també va redoblar els seus atacs a Espanya ahir, dos dies després de qualificar al Despatx Oval el Govern de Pedro Sánchez de "terrible" davant de la negativa espanyola a permetre l’ús de les bases de Rota i Morón per a l’atac a l’Iran.
En unes declaracions per telèfon al tabloide New York Post, el republicà va utilitzar per definir Espanya el terme despectiu "perdedor". "No són un jugador d’equip, i nosaltres no serem un jugador d’equip amb Espanya tampoc", va afirmar. "Són els únics que van votar contra el pagament del 5% i han sigut molt hostils amb tothom", va declarar renovant les seves crítiques a l’aportació espanyola a l’OTAN.
