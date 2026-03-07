Tensió global
Els EUA i Israel obren una altra fase de l’atac a l’Iran amb accions a «gran escala»
La Mitja Lluna Roja iraniana xifra en 1.230 els morts en l’ofensiva, i la República Islàmica segueix amb els bombardejos
Trump condiciona un acord amb Teheran a una "rendició incondicional"
«Estem camí de completar totes les nostres missions», va declarar el primer ministre Netanyahu
Adrià Rocha Cutiller
Els Estats Units i Israel van incrementar ahir els seus atacs contra l’Iran, sobretot contra Teheran, la capital persa, en especial amb bombardejos de matinada al nord i el centre de la ciutat. En aquest lloc hi ha els palaus presidencials i del líder suprem, on dissabte passat va morir l’aiatol·là Ali Khamenei, assassinat en un bombardeig israelià. A causa dels atacs constants, l’Iran ha hagut de posposar tant el funeral d’Estat de Khamenei com l’elecció del seu substitut.
Israel, que va donar per iniciada la "nova fase" de l’ofensiva amb atacs "a gran escala", va assegurar hores després que els bombardejos volien destruir un búnquer subterrani creat per allotjar Khamenei. "Les instal·lacions s’estenien per diversos carrers del centre de Teheran, i encara estaven sent utilitzades per diversos alts càrrecs", va declarar l’Exèrcit israelià.
A més de Teheran, els atacs dels EUA i Israel d’ahir es van centrar a la regió de Mahabad, a prop de la frontera amb l’Iraq. Aquesta zona és crítica, ja que la seva situació geogràfica la col·loca en un eventual punt central en cas d’una hipotètica invasió terrestre de milícies kurdoiranianes en els pròxims dies. El president dels EUA, Donald Trump, va estar pressionant personalment diversos grups per utilitzar-los d’infanteria en aquesta ofensiva, que de moment és només aèria, de Washington i Tel-Aviv, segons mitjans nord-americans. L’activació d’aquests grups kurds, vinculats a la guerrilla kurdoturca del PKK, genera enormes preocupacions a una Turquia que va ser atacada per un míssil iranià dimecres. L’Iran va negar aquest atac.
"Retòrica bel·licista"
"El món necessita urgentment veure passos per contenir aquest foc. Però, per contra, només veiem una retòrica bel·licista, més bombardejos, més destrucció, més assassinats i més violència. Això només aviva l’incendi", va declarar ahir el responsable de Drets Humans de l’ONU, Volker Türk. "Exhorto els països involucrats que realitzin passos immediats per rebaixar les tensions i donar una oportunitat a la pau. I demano als altres països que facin una crida als involucrats a parar. Les ments fredes han de prevaler si volem evitar més devastació", va seguir Türk. Segons la Mitja Lluna Roja iraniana, almenys 1.230 persones han mort dins l’Iran pels bombardejos.
Milers d’iranians, de fet, van sortir ahir després de la pregària del migdia –divendres és el dia sagrat a l’islam– en protesta per l’assassinat de Khamenei i reclamant a la República Islàmica que combati els EUA i Israel. Segons s’estima d’informació obtinguda dels vots en comicis anteriors, prop de 15 milions dels 90 milions d’iranians és fervent defensora del sistema islàmic. "Ni negociació ni rendició, lluita amb els Estats Units i la destrucció d’Israel", cantaven els manifestants.
L’opció d’una sortida negociada al conflicte es veu cada vegada més com una quimera. "¡No hi haurà acord amb l’Iran, tret d’una RENDICIÓ INCONDICIONAL! Després d’això i després de l’elecció d’un líder GRAN I ACCEPTABLE, nosaltres, juntament amb molts dels nostres meravellosos i valents aliats i socis, treballarem incansablement per rescatar l’Iran de la vora de la destrucció", va dir Trump a la xarxa Truth Social. El magnat va assegurar fins i tot que vol participar en el procés d’elecció d’un nou líder suprem.
Un conflicte estès
La guerra, no obstant, no només no dona aparences d’aturar-se, sinó que s’estén. L’Iran, amb capacitats militars molt més reduïdes que les dels EUA i Israel, ha centrat la seva resposta en aquesta guerra a bombardejar constantment, tot i que sense atacs d’envergadura, gairebé tots els seus veïns.
A part d’Israel, país en guerra directa contra l’Iran, Turquia, l’Azerbaidjan, Kuwait, Bahrain, Qatar, els Emirats Àrabs Units, l’Iraq, Jordània i Oman han vist com la República Islàmica els ha llançat des de dissabte atacs de míssils balístics i drons Shahed-136, unitats increïblement barates capaces no de causar grans danys ni morts, però sí dinamitar per complet, amb els seus atacs en eixam, el comerç de petroli i el trànsit aeri mundials. De fet, l’Iran va atacar ahir l’aeroport de Ben Gurion, a Tel-Aviv, va confirmar la premsa israeliana.
"Tenim determinació, iniciativa i astúcia en abundància, com l’enemic ja ha pogut descobrir. I ho descobriran encara més. Estem en camí de completar totes les nostres missions", va manifestatr ahir el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.
