Espanya retira tot el personal de l'ambaixada que tenia a Teheran

Aquest dissabte han tornat a Madrid l'ambaixador i el personal essencial que encara era a l'Iran

El ministre d'Exteriors, José Antonio Albares

El ministre d'Exteriors, José Antonio Albares / EFE / J.J. Guille

EFE

Madrid

El ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha confirmat que aquest dissabte s’ha evacuat “amb èxit” l’ambaixada d’Espanya a l’Iran, en un clima de conflicte creixent entre Israel i els Estast

«L’ambaixador i el personal essencial que encara es trobava a Teheran acaben de creuar la frontera amb l’Azerbaidjan i es troben fora de perill», ha informat el ministre en un missatge difós a la xarxa social X.

Així mateix, ha explicat que “la seguretat” dels ciutadans i del servei exterior del Ministeri és la seva “prioritat”. «La resta de les nostres ambaixades a la regió i la sala de crisi continuen plenament operatives les 24 hores a través dels telèfons d’emergència. Continuem treballant per la protecció dels espanyols», ha afegit Albares en la publicació.

