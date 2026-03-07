La guerra entre el PP i els ultres s’agreuja
Feijóo diu que el partit d’Abascal "està a la deriva"
Mariano Alonso Freire
El fracàs de María Guardiola va revifar ahir la guerra entre el PP i Vox i des de Génova van atacar els de Santiago Abascal, personalitzant molt la crítica en el president de Vox. En un míting a La Bañeza (Lleó), Alberto Núñez Feijóo va afirmar que "Vox està a la deriva i els espanyols necessitem rumb". El líder del PP va titllar d’"estafa" els d’Abascal després del seu no a Guardiola i va sentenciar: "Qui ha bloquejat Extremadura per les eleccions de Castella i Lleó estarà disposat a bloquejar Castella i Lleó per les eleccions d’Andalusia". La tesi central, que van deixar anar diverses terminals populars i a les quals va posar veu ni més ni menys que el secretari general, Miguel Tellado, el número dos de Feijóo, és que Abascal s’hauria unit amb el seu vot a l’esquerra, una cosa que des de ja començaran a brandir com a argument a la campanya de Castella i Lleó. Però a més, el número dos del PP no es va oblidar d’utilitzar en contra del líder de Vox les turbulències internes d’aquesta formació, el mateix dia que es confirmava l’expulsió definitiva com a militant de l’exsecretari general de la formació d’extrema dreta, i encara diputat i regidor a l’Ajuntament de Madrid, Javier Ortega Smith. "Fa set dies que els de Vox no volen asseure’s a negociar però estan molt centrats en les purgues internes del seu propi partit. Qüestió de prioritats", va etzibar Tellado.
