Guardiola no farà un pas al costat després del fracàs de la investidura pel no de Vox
La presidenta en funcions demanarà més reunions a la formació d’extrema dreta, que demana negociar «mesura a mesura»
Si el 4 de maig no hi ha govern, s’hauran de repetir les eleccions
Rocío Entonado Arias
Va ser la crònica d’una mort anunciada. El vot en contra de Vox va tombar ahir la investidura de María Guardiola, que com s’esperava no va aconseguir revalidar la confiança de la cambra per mantenir-se com a presidenta de la Junta després de l’avançament electoral. Aquesta segona votació 48 hores després de la primera tampoc va resoldre el bloqueig i ara s’obre un període d’incertesa de dos mesos inèdit en la història d’Extremadura. Si el 4 de maig no hi ha govern, la regió es veurà abocada a repetir les eleccions.
"Podria lamentar-me per no haver sortit investida, però en comptes d’aturar-me en el que no ha sigut, he de lluitar pel que serà. Tinc la consciència tranquil·la, he complert el meu deure, he estès la mà i ho continuo fent", va assenyalar Guardiola en la seva última intervenció des de la tribuna. Posteriorment va confirmar que continuarà treballant per intentar formar govern. "No em plantejo fer un pas al costat perquè seria trair tota aquesta gent que ha confiat en mi", va assenyalar. Tornarà a trucar a Vox per intentar reconduir la situació i tancar "sense retrets" una nova reunió com abans millor.
Als extremenys els ha demanat "paciència, comprensió i la confiança que ho aconseguirem". Guardiola va reconèixer que una repetició electoral "no és el desitjable", i per evitar-la espera que l’acord amb la formació de Santiago Abascal pugui arribar tan aviat com sigui possible.
Per primer cop en la història
En aquesta segona volta la presidenta en funcions necessitava només una majoria simple (més vots a favor que en contra) i hauria sigut suficient una abstenció de Vox. És l’opció per la qual el PP havia estat treballant en les últimes hores, però que el portaveu de Vox a Extremadura, Óscar Fernández, va descartar des del primer moment: "Serà sí o no, perquè aquí no hi caben mitges tintes".
Complint el guió previst, la formació va declinar repetir l’"acte de fe" del 2023 i va tornar a votar no. Finalment, per 29 vots a favor i 36 en contra (els de Vox, el PSOE i Unides per Extremadura) l’Assemblea va rebutjar, per primera vegada en la història d’Extremadura, la investidura d’un president. Durant la seva intervenció en el ple, Fernández Calle va reiterar que Vox manté la disposició a negociar polítiques concretes que permetin impulsar "un veritable canvi a Extremadura", i va justificar la seva negativa en la falta de compromisos clars. "Si vol un govern amb nosaltres, ha de quedar patent que hi hagi més del doble de Vox", va insistir.
Fernández Calle també va rebutjar les acusacions dirigides a Vox, fonamentalment per part de la direcció nacional del PP, per la suposada "pinça" amb el PSOE. "Vox no sumarà els seus vots mai als del PSOE. Però tampoc els regalarà al PP", va aclarir.
El PP assenyala que aquesta negativa "probablement no tingui relació amb les converses mantingudes a Extremadura" i apunten que "podria obeir a factors externs", en concret a les eleccions de Castella i Lleó. El secretari general del partit, Miguel Tellado, va carregar ahir contra la formació en un missatge publicat a la xarxa social X. "Després de votar amb el PSOE i Podem en contra de la investidura de María Guardiola, ara Abascal anirà a Castella i Lleó a demanar el vot als ciutadans de centredreta per bloquejar també aquesta comunitat", va lamentar. "Fa set dies que no volen seure a negociar però estan molt centrats en les purgues internes del seu propi partit. Qüestió de prioritats", va afegir després en el mateix missatge a la xarxa social.
"La porta continua oberta"
Per Vox, "la porta continua oberta". El mateix Santiago Abascal va valorar ahir l’"esforç" de Guardiola per "acostar-se als plantejaments" de Vox i considera que encara hi ha "molt temps" per aconseguir l’acord. En un acte electoral a Valladolid, Abascal va tornar a culpabilitzar la direcció nacional del PP del bloqueig de les negociacions a Extremadura. "Per desgràcia, Génova 13 està més entossudida en aquests moments a construir un relat polític que culpabilitzi Vox del bloqueig que a esforçar-se a dialogar de manera lleial per construir un govern de coalició", va afirmar.
