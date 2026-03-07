Tensió global
Inquietud en l’Exèrcit dels EUA davant la falta de míssils antiaeris
En uns dies, Washington es podria veure obligat a prioritzar quins actius protegeix
Trump va demanar ahir a empreses d’armament que accelerin l’entrega dels seus productes
Ricardo Mir de Francia
El president dels Estats Units, Donald Trump, va dir a principis d’aquesta setmana que el pla inicial per a la guerra a l’Iran contemplava una contesa d’"unes quatre o cinc setmanes", però que el seu Exèrcit "té capacitat per continuar molt més temps". És possible que la necessiti perquè els objectius que s’ha fixat la Casa Blanca –des del canvi de règim a la destrucció de l’arsenal de míssils iranians– són tan ambiciosos que no auguren una guerra curta. Una perspectiva que preocupa el Pentàgon i alguns experts militars nord-americans. Diverses veus adverteixen que els EUA estan cremant municions de precisió per a la defensa antiaèria, armes que són cares, lentes de produir i que no abunden al seu inventari.
Dies abans que comencés l’agressió militar llançada conjuntament amb Israel, el cap d’Estat Major dels EUA, Dan Caine, va advertir al president que l’ofensiva implicava riscos significatius per al personal nord-americà, segons va publicar The Washington Post. La preocupació més gran es concentra en els interceptors de míssils, principalment els sistemes THAAD, però també als Patriot o als SM-3, que s’utilitzen per tal de neutralitzar míssils balístics de curt i mig abast en vol.
Les limitades existències s’expliquen per l’elevada demanda que tots ells han tingut en els últims anys. Ja fos a Ucraïna i a Israel, com en la defensa davant els atacs dels houthis des del Iemen o en les operacions militessis en els set països que Trump ha bombardejat des que va assumir el càrrec. Fabricar aquests interceptors en massa és complicat a causa de la seva sofisticació i costos. Dels THAAD, per exemple, només se n’haurien produït 650 des que van entrar en circulació el 2010 i, d’ells, 150 van ser utilitzats per protegir a Israel en la guerra de 12 dies que el mes de juny passat va deslliurar junt amb els EUA contra l’Iran, segons ‘The Financial Times’.
Munició insuficient
Aquest divendres Trump ha recibico a la Casa Blanca a diversos executius d’empreses armamentístiques per demanar-los que accelerin les entregues d’armament, tot i que el seu portaveu ha volgut tranquil·litzar l’opinió publica assegurant que els EUA compten amb "prou munició i armes" per mantenir la campanya militar a l’Iran.
Fins aquest dimecres, l’Exèrcit nord-americà havia colpejat més de 2.000 objectius a l’Iran, segons va afirmar llavors Brad Cooper, almirall del Comando Central. Però alhora ha hagut de protegir les seves posicions navals, la seva vintena de bases militars a la regió i als seus aliats, principalment Israel. I d’acord amb diverses fonts del ‘Post’ està utilitzant tants interceptors antiaeris que "en només uns dies" podria veure’s obligat a prioritzar quins actius protegeix.
Enuig dels aliats del Golf
Entre els seus aliats del Golf alguns estan que treuen foc pels queixals. L’Iran ha atacat amb míssils i drons Qatar, l’Aràbia Saudita, Emirats i Bahrain. Alguns d’ells se senten abandonats, com va dir un alt càrrec saudita aquesta setmana en una entrevista amb Al Jazeera. Els mètodes de Teheran no ajuden. Els seus militars utilitzen drons relativament barats per obligar els seus enemics a utilitzar els interceptors i després els bombardegen amb míssils balístics, que compten amb una càrrega explosiva molt més gran.
L’Administració Trump ha reconegut els mals de cap que el greuge presenta, tot i que també és cert que els EUA compten amb altres tipus de munició menys sofisticada capaços d’interceptar míssils i drons. El secretari d’Estat, Marco Rubio, va assegurar el dilluns que l’Iran pot produir armes ofensives a un ritme superior del qual necessiten Washington i els seus aliats per fabricar els interceptors destinats a detenir-les. "Segons algunes estimacions, ells produeixen alguna cosa més de 100 d’aquests míssils al mes. Compari’s aquesta xifra amb els sis o set interceptors que nosaltres podem produir al mes", va dir Rubio abans d’afegir que aquesta xifra no inclou els milers de drons que Teheran fabrica.
Aquesta escassetat d’interceptors és també una mala notícia per a Ucraïna, perennement necessitada de defenses antiaèries per fer front a les freqüents onades d’atacs aeris russos.
