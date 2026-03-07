La intel·ligència russa ajuda l’Iran a trobar objectius nord-americans
La creixent precisió dels atacs iranians, que tenen pocs mitjans de vigilància, no s’explica sense la intervenció de Rússia
Marc Marginedas
L’atac dels EUA i Israel a l’Iran està tirant per terra l’entesa entre els dos països forjada després de l’elecció de Donald Trump com a president el 2024. The Washington Post va publicar que la intel·ligència russa estava proporcionant a l’Iran informació sobre possibles objectius d’instal·lacions i interessos nord-americans en el Pròxim Orient per ser atacats, citant fonts anònimes dels serveis d’espionatge nord-americans. Es tracta d’"un esforç molt ampli", va valorar una de les fonts.L’atac dels EUA i Israel a l’Iran està tirant per terra l’entesa entre els EUA i Rússia forjada després de l’elecció de Donald Trump com a president el novembre de 2024. El diari ‘The Washington Post’ ha publicat aquest divendres la notícia exclusiva que la intel·ligència russa estava proporcionant l’Iran informació sobre possibles objectius d’instal·lacions i interessos nord-americans en la regió del Pròxim Orient per ser atacats, citant fonts anònimes dels serveis d’espionatge nord-americans. Es tracta d’"un esforç molt comprehensivo", ha valorat una de les fonts sota anonimat.
La llista d’objectius a destruir inclou vaixells de guerra, avions, casernes de la intel·ligència nord-americana, infraestructures de comandament i control, radars i seus temporals. Un exemple de la certesa dels atacs iranians és el bombardeig contra el quarter general de la CIA a Riad, Aràbia Saudita. La conclusió que Rússia està subministrant informació de caràcter sensible al seu aliat persa es dedueix dels escassos mitjans de vigilància del règim dels aiatol·làs i la creixent precisió dels atacs iranians. "Estan aconseguint travessar les defenses aèries", va dir una altra font.La llista d’objectius a destruir, d’acord amb el rotatiu de la capital, inclou vaixells de guerra, avions, casernes de la intel·ligència nord-americana, infraestructura de comandament i control, radars i seus temporals. Un dels exemples més fefaents de la certesa dels atacs iranians és el bombardeig contra el quarter general de la CIA a Riad, la capital de l’Aràbia Saudita. La conclusió que Rússia està subministrant al seu aliat persa està proporcionant informació de caràcter sensible es dedueix també dels escassos mitjans de vigilància amb què explica el règim dels aiatol·làs, i la creixent precisió i qualitat dels atacs iranians. "Estan aconseguint travessar les defenses aèries", ha valorat una altra font.
L’Iran té un grapat de satèl·lits d’ús militar, mentre que Rússia disposa de "capacitats molt més elevades". Segons el rotatiu nord-americà, això podria posar en un compromís els EUA, que estan consumint ràpidament armes de precisió i defenses aèries interceptores, segons va admetre el general Dan Caine, cap d’Estat Major de l’Exèrcit dels EUA. "Els russos són conscients de l’assistència que estem prestant als ucraïnesos; crec que estaran satisfets que ens estiguin tornant part del cop", va comentar una altra font.L’Iran tan sols té un grapat de satèl·lits d’ús militar, mentre que Rússia disposa de "capacitats molt més elevades". Tot això, segons el rotatiu nord-americà, podria acabar posant en un compromís els EUA, que estan consumint a gran velocitat armes de precisió i defenses aèries interceptores, segons va admetre recentment el general Dan Caine, cap d’Estat Major de l’Exèrcit dels EUA. "Els russos són conscients de l’assistència que estem prestant als ucraïnesos; crec que estaran satisfets que ens estiguin tornant part del cop", ha comentat una altra font.
L’atac coordinat dels EUA i Israel contra l’Iran va deixar al principi en estat de xoc una part important de l’elit política russa, que fins aleshores no deixava de lloar les preses de posició de l’Administració Trump sobre la guerra d’Ucraïna, a més d’aclamar les topades públiques del president nord-americà amb el seu homòleg ucraïnès. A diferència de l’ocorregut després de la detenció de l’expresident Nicolás Maduro a Caracas a principis de gener, la retòrica feta servir per la dirigencia russa, incloent el seu president, Vladímir Putin, va ser molt agressiva, tot i que les peticions de l’Iran d’involucrar-se militarment en el conflicte invocant el Tractat d’Associació Estratègica Integral rubricat l’any passat van ser rebutjades. El ministre d’Exteriors, Serguéi Lavrov, ha publicitat dures crítiques cap a Trump i cap a la seva falta de disposició en obligar Ucraïna a complir exigències russes com la retirada ucraïnesa de la totalitat del Donbàs, paraules no sentides en un polític rus des de l’arribada del magnat nord-americà al poder fa any i mig.
Experiències passades han demostrat que molts dels conflictes que sorgeixen al món tenen un impacte directe en la guerra d’Ucraïna. Els atacs terroristes de Hamàs contra Israel i la subsegüent ofensiva militar hebrea contra la franja de Gaza no només han provocat desenes de milers de morts civils, sinó també han tingut efectes col·laterals com debilitar a Hezbol·là, la milícia xiïta de Damasc, cosa que indirectament, a la llarga, va propiciar la caiguda del règim de Bashar al-Assad..
