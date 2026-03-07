Guerra al Pròxim Orient
L’Iran respon a Trump: la rendició incondicional que reclama «és un somni que s’enduran a la tomba»
El president del país persa, Masoud Pezeshkian, ha assegurat aquest dissabte que la República Islàmica ha parat els seus atacs contra els seus països veïns, malgrat una continuació dels bombardejos contra Dubai i Doha
Adrià Rocha Cutiller
El president de l’Iran, Masoud Pezeshkian, ha assegurat aquest dissabte en un comunicat que la rendició incondicional que el president nord-americà, Donald Trump, va reclamar de Teheran aquest divendres «és un somni que els EUA s’enduran a la tomba».
En un discurs pregravat –Pezeshkian va sobreviure a un intent d’assassinat per part d’Israel dissabte passat i el seu parador actual és desconegut–, el president iranià s’ha disculpat també davant els països del Golf, objectiu constant del país persa en els seus bombardejos amb míssils balístics i drons Shahed-136.
«El que ha passat és que els nostres comandants han perdut el seu líder a causa de l’agressió bàrbara que hem rebut i les nostres unitats van començar a disparar a discreció perquè els seus comandants eren absents», ha assegurat Pezeshkian en el seu missatge.
«Però ahir el nostre consell interíva donar l’ordre de parar els atacs contra els nostres veïns, tret que siguem atacats des dels seus territoris», ha continuat el president iranià. No obstant, mentre el missatge es publicava, Qatar i els Emirats Àrabs Units reportaven l’existència de míssils llançats des de Teheran contra els seus països. L’aeroport de Dubai, de fet, s’ha vist afectat per un dron iranià. Els vols des de i cap a la ciutat dels Emirats s’han cancel·lat durant una hora, tot i que després han recomençat.
Durant aquesta guerra –començada dissabte passat pels EUA i Israel, que van aconseguir matar en un cop sorpresa el líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei–, l’estratègia de l’Iran ha sigut clara: atacar a tort i a dret tota la regió, sobretot instal·lacions del comerç de petroli mundial i els aeroports regionals, per encarir les conseqüències de la intervenció de Washington i Israel.
Aquesta estratègia, no obstant, li ha resultat cara a Teheran, que s’ha enemistat amb tots els països del Golf, alguns dels quals, com Qatar i Oman, tenien bones relacions amb la República Islàmica.
Els EUA i Israel han continuat aquest dissabte la seva brutal campanya de bombardejos per tot l’Iran, centrant-se sobretot en una castigada Teheran: gran part dels 16 milions d’habitants han abandonat el lloc.
Lluita a mort
El Govern iranià, en els últims dies, s’ha mostrat disposat a continuar una guerra «que es podria allargar mesosi ha rebutjat qualsevol intent de tornar a la via diplomàtica. A diferència del juny del 2025, quan Israel i l’Iran van protagonitzar una guerra de bombardejos que va durar 12 dies, Teheran veu el conflicte actual com una qüestió de supervivència i com una esmena a la totalitat d’un sistema, el de la República Islàmica, instaurat després de la victòria de la revolució islàmica del 1979.
Durant els últims dies, a part dels països del Golf, l’Iran també ha expandit els seus atacs contra Turquia –únic país de la regió membre de l’OTAN– i l’Azerbaidjan, país aliat d’Israel al Caucas sud. Aquest dissabte al matí, Bakú ha assegurat haver acabat amb un pla suposadament iranià per plantar explosius i sabotejar un oleoducte que porta petroli i gas àzeri, a través de Turquia, en direcció a Europa.
L’Azerbaidjan assegura haver «desarticulat un grup de la Guàrdia Revolucionària iraniana que va aconseguir entrar a territori azerbaidjanès amb set quilograms d’explosius C-4» per atacar l’oleoducte, a més de l’ambaixada israeliana a Bakú i una sinagoga local.
