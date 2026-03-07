Guerra al Pròxim Orient
L’Iran inicia una nova onada d’atacs contra els països del Golf
Qatar, el Emirats Àrabs Units, l’Aràbia Saudita i Bahrain han advertit d’atacs iranians al seu territori, malgrat l’anunci del president de la República Islàmica de frenar l’ofensiva contra països veïns
María Mondéjar
Només hores després que el president iranià, Masoud Pezeshkian, assegurés que el consell interí ordenava parar els atacs contra els països veïns, Qatar, els Emirats Àrabs Units, l’Aràbia Saudita i Bahrain posaven la seva població en alerta per atacs llançats des de Teheran. A més, malgrat l’anunci del president, la Guàrdia Revolucionària de l’Iran ha anunciat aquest dissabte bombardejos contra bases nord-americanes a la regió.
Les autoritats qatarianes han emès diversos comunicats en els quals han informat d’una onada d’atacs amb drons des de l’Iran i han posat en alerta la població davant una amenaça «elevada». En un comunicat posterior, el ministeri no ha especificat quants míssils hi estaven involucrats ni quin era l’objectiu, però ha assegurat que «l’amenaça per a la seguretat ha sigut eliminada i la situació ha tornat a la normalitat».
Així mateix, els Emirats Àrabs Units, en les xarxes socials, han informat de l’activació dels seus sistemes de defensa aèria «per respondre a amenaces de drons i míssils de l’Iran» i han explicat a la població que els sons d’explosions es devien a intercepcions de míssils i drons iranians per part de les Forces Aèries. En aquest context, el president dels Emirats Àrabs Unidos, Mohamed bin Zayed al-Nahyan, ha assegurat que el país està «en temps de guerra».
Atacs contra objectius dels EUA
A l’Aràbia Saudita, el Ministeri de Defensa ha assegurat haver interceptat i destruït dos míssils balístics que es dirigien cap a la base aèria Príncep Sultan, que acull tropes nord-americanes i des d’on opera el 378th Air Expeditionary Wing de la Força Aèria nord-americana, una peça clau per a la defensa antimíssils i de vigilància a la regió. El ministeri també ha informat que ha interceptat sis drons que es dirigien al jaciment petrolífer de Shaybah i un setè a l’est de la ciutat de Riad.
La Guàrdia Revolucionària de l’Iran també ha anunciat atacs contra les posicions nord-americanes a les bases militars d’Al Dhafra, als Emirats Àrabs Units, on estan desplegades forces nord-americanes i franceses, i la base naval de Juffair, a Bahrain, on està la seu de la Cinquena Flota de la Marina dels EUA. Fins al moment, tant els dos països com els Estats Units no han confirmat la naturalesa dels atacs.
«Aquesta base és una de les més grans i importants i representa el centre de control i orientació per als terroristes nord-americans a la regió del golf Pèrsic i l’estret d’Ormuz. Tots els objectius han sigut assolits amb èxit», assegura la Guàrdia Revolucionària en un comunicat. «En aquest atac, han sigut assolits el centre de guerra aèria, el centre de comunicacions per satèl·lit, els radars d’alerta primerenca i els radars de control de tir dels terroristes nord-americans», ha afegit.
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- El vincle passat i present de l’exfutbolista Bojan Krkić amb Montserrat