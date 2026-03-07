Els comptes del 2026
L’escull de l’IRPF
Les vies del Govern d’Illa i d’ERC per arribar a un acord que permeti tirar endavant els Pressupostos de la Generalitat passen pel compromís de Sánchez d’aplicar l’impost o per les esmenes per impulsar el model de finançament.
Sara González
Queden dues setmanes perquè el Govern i ERC arribin a un acord que permeti que els Pressupostos de la Generalitat tirin endavant, però, ara com ara, no han asfaltat encara aquesta pista d’aterratge que les dues parts diuen que volen trobar. Cadascú és on era: els republicans, que han presentat una esmena a la totalitat, exigeixen que el Govern de Pedro Sánchez doni garanties que impulsarà la recaptació de l’IRPF, i l’Executiu de Salvador Illa defensa que amb la paraula del president prometent complir n’hi ha prou. Les opcions per escapar-se d’aquest atzucac són diverses.
L’esmena al model de finançament.
Si Govern i ERC han estirat al màxim el calendari i han fixat la votació al Parlament per al 20 de març és perquè abans hi ha dues dates que poden ser clau perquè l’acord s’obri pas: les eleccions a Castella i Lleó –15 de març– i la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) –encara sense data– per abordar els canvis legislatius necessaris per impulsar el model de finançament. L’aposta dels republicans és que el Govern accepti diverses esmenes a la LOFCA –la llei de finançament de les autonomies– per modificar aquells articles que, ara mateix, impedeixen que les comunitats recaptin l’IRPF. Serien bàsicament dues: un canvi de l’article 19 –que prohibeix explícitament la recaptació autonòmica d’aquest impost– i una nova disposició que donaria a la Generalitat i la resta d’autonomies la "potestat sancionadora i de revisió".
Per a ERC aquest seria un primer pas, un gest que permetria asseure’s a negociar els Pressupostos d’Illa. Això sí, perquè la Generalitat pugui gestionar aquest impost encara caldrà canviar dues lleis més. La via de l’esmena és viable a ulls del Govern, tot i que no la defensi públicament perquè no vol exercir pressió pública sobre Sánchez en un moment en què el PSOE afronta una nova cita electoral previsiblement adversa. De fet, entenen que es tracta d’un camí que ja va esbossar la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, en l’última trobada del CPFF. Es tracta, insisteixen els socialistes, d’una qüestió de temps que el Govern pugui tenir marge de maniobra per abordar-ho.
Ratificar l’acord de la comissió bilateral.
Una altra de les vies que ha apuntat ERC per sortir de l’empantanegament és que Montero ratifiqui davant la resta d’autonomies al CPFF l’acord que es va segellar en la comissió bilateral Estat-Generalitat celebrada al juliol. S’hi fa esment al fet que la Generalitat assumeixi "progressivament competències de gestió" de l’IRPF, tot i que no recull explícitament que es tracti d’una recaptació del 100% de l’impost, com reclama Oriol Junqueras en virtut del pacte d’investidura d’Illa. El Govern no s’ha pronunciat sobre si veu plausible aquesta opció, tot i que sí que ha defensat que aquest text de la bilateral ja recull el compromís del Govern que demanen els republicans.
Un compromís de Sánchez.
ERC exigeix "garanties" a Sánchez que remarà a favor que la Generalitat pugui recaptar l’IRPF. De fet, insisteix al PSC a dir que "pressioni" el president del Govern perquè es comprometi amb aquest assumpte perquè considera que amb la paraula donada per Illa no n’hi ha prou, tenint en compte que es tracta d’un assumpte que només es pot impulsar des de Madrid. La vicepresidenta Montero, que és a les portes de saltar a l’arena electoral d’Andalusia, ha rebutjat avalar aquesta concessió, però cal veure si amb un al·legat de Sánchez n’hi podria haver prou perquè els republicans s’asseguessin a negociar els comptes a Catalunya.
Un nou escenari per a l’acord.
"Catalunya té molts aeroports", asseguren en el Govern donant a entendre que hi ha elements per arribar a un acord per als Pressupostos que acabi esquivant l’assumpte de l’IRPF. Aquesta seria la sortida que preferiria l’Executiu, que aquesta setmana, per boca de la portaveu, Sílvia Paneque, va fer una crida a centrar en el que depèn de Catalunya la negociació dels comptes. Els socialistes al·leguen que estan disposats a "cedir" amb les partides econòmiques per satisfer les demandes d’ERC i que cal crear "un nou escenari" per a l’entesa, això és, que els republicans puguin exhibir un altre èxit a banda de la polèmica recaptació de l’impost.
