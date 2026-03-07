L'Iran respon a Trump que si el que busca és una "escalada" del conflicte "és el que obtindrà"
El ministre d'Exteriors iranià afirma que el seu "poderós" exèrcit "fa que temps que està preparat per a això"
ACN
L'Iran manté el pols als Estats Units després que el president Donald Trump hagi advertit que el país rebrà "un cop molt dur" i que considera la seva "destrucció completa i mort segura". En un comunicat a X, el ministre d'Exteriors, Seyed Abbas Araghchi, li ha respost que "si busca una escalada, és precisament per a això que les nostres poderoses Forces Armades fa temps que estan preparades, i és el que obtindrà". El ministre ha afegit que qualsevol intensificació de l'exercici de l'autodefensa de l'Iran recaurà "plenament" en l'administració dels Estats Units. A més, ha constatat que l'obertura a una desescalada a la regió ha quedat "anul·lada" per la "mala interpretació" de Trump de les seves "capacitats, determinació i intencions".
