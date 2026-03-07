Després de l’escàndol a Interior
Marlaska nomena nou DAO de la Policia Nacional el cap de les Balears
José Luis Santafé va ser home de confiança de la secretària d’Estat de Seguretat, Aina Calvo, quan era delegada del Govern a les Illes
Juan José Fernández
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va nomenar ahir el comissari José Luis Santafé Arnedo per cobrir el lloc de nou director adjunt operatiu (DAO) de la Policia Nacional. Santafé prové de l’àrea de Seguretat Ciutadana, la seva especialitat, i era fins ara cap de la Policia a les Illes Balears. De l’especialitat de Seguretat Ciutadana també procedia l’anterior DAO, José Ángel González, que va haver de dimitir del càrrec al febrer a causa d’una querella criminal per una suposada agressió sexual de què l’acusa una inspectora de policia amb qui tenia una relació afectiva, en un escàndol sense precedents dins aquesta força de seguretat.
José Luis Santafé té 60 anys i en fa 35 que està en exercici al Cos Nacional de Policia. El juliol del 2022 havia sigut anomenat per dirigir la Policia a les Balears. El seu nomenament es fa a proposta del director general de la policia, Francisco Pardo Piqueras, però amb aquest nomenament s’obre pas a un home que va tenir estret contacte amb l’actual secretària d’Estat de Seguretat, Aina Calvo, quan ella era delegada del Govern a les Balears.
Contra pronòstic
L’elecció de Santafé Arnedo trenca dues de les previsions amb què es treballava a Interior per al relleu del DAO. I s’han trencat per les poques possibilitats d’elecció. Una era l’arribada d’un nou número 2 de la Policia provinent de les àrees d’intel·ligència i gestió, i no de les de força operativa, antiavalots i patrulles al carrer, com és costum. L’altra té a veure amb la intenció inicial del ministre, que era que fos una dona qui ocupés el càrrec, "però no s’ha donat l’oportunitat", expliquen fonts policials. S’ha imposat, doncs, l’opció amb què treballava Calvo, la número 2 d’Interior.
Són 111 homes i dones policies els que formen la bossa d’elegibles, però una altra cosa ha sigut postular-se per a un càrrec d’imprevisible durada i amb una missió, aquesta sí previsible, de depuració. El procés de selecció s’ha vist afectat per aquestes circumstàncies al llarg dels 15 dies que han transcorregut entre la destitució de González i la decisió ministerial. De la mateixa manera que, tal com es va produir amb el DAO José Ángel González a l’inici de la legislatura, el nou director adjunt operatiu no és gaire conegut entre els integrants de les diverses escales de la Policia, si bé sí que ho és a la junta de govern del cos. Entre els comissaris principals és un comandament molt reconegut, lluny de l’estrellat intern, però apreciat per la seva correcció, segons comenten fonts d’aquest sector.
El comissari principal Santafé Arnedo, amb vincles familiars a les Balears, es va iniciar com a inspector de policia en comissaries madrilenyes i balears, amb incursions professionals en l’àrea d’estrangeria. En l’arrencada de la carrera va passar per les unitats antiavalots. Des del 2005 és inspector en cap, i el 2012 va ingressar en l’escala de comissaris. Pertany a la cúpula del cos, la dels comissaris principals, des del 2020, ascendit en plens efectes de la pandèmia.
A més de policia, és diplomat en Magisteri per la Universitat Complutense. Al currículum de Santafé Arnedo hi destaquen cursos sobre direcció estratègica de la seguretat pública, cooperació internacional, transformació digital i delictes d’odi.
Aina Calvo promou el seu home de confiança a les Balears per a un càrrec al capdavant d’una força policial crispada per l’escàndol que ha fet caure el seu anterior cap. José Ángel González, Jota per als seus companys, ha de declarar el 17 de març al jutjat madrileny de delictes de violència contra la dona.
