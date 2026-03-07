Tensió global
Mig centenar de vaixells de la flota fantasma petrolera russa estan atrapats al Golf
Una firma de ciberseguretat espanyola ha identificat 55 naus durant la seva tasca de monitoratge del comerç de cru sotmès a sancions internacionals
Juan José Fernández
El Camilla, un petroler de 228 metres d’eslora que navega amb bandera de Hong Kong; o el Trugen, de mida similar però amb bandera de les illes Comores; o el baixell cisterna Ostria, una mica més petit, que pot moure cru o productes químics amb bandera de Botswana... Fins a 55 vaixells de transport de cru de diverses envergadures formen un singular club entre els vaixells atrapats per l’estret d’Ormuz a causa de la guerra dels EUA i Israel contra l’Iran. Els 55 vaixells reuneixen dues característiques comunes: són vells, molts, vetustos. A més, sobre tots pesen sancions com integrants de la flota fantasma petrolera russa.
Amb els termes de "flota fantasma" o de "flota fosca" es denominen de manera internacional el conjunt de vaixells russos que han estat canviats de nom i de bandera, o vells vaixells de càrrega i petrolers d’altres procedències subcontractats o no pel Kremlin, que comercien amb cru rus a base de transvasaments en alta mar malgrat l’embargament internacional imposat per la Unió Europea, el Regne Unit i els Estats Units com a sanció a la Federació Russa per la invasió d’Ucraïna.
El Govern ucraïnès ha identificat 1.000 d’aquests vaixells. Els qualificatius de fantasma o fosc procedeixen d’un comportament similar: no només oculten el seu veritable patrocini, el seu autèntic cap, en els tràmits burocràtics; a més, apaguen l’AIS, el sistema de transponedor que transmet dades sobre la identitat d’un vaixell al mar o en un moll, negant la seva informació a les autoritats.
Només uns quants han aconseguit aquests dies girar el cap emiratià que, a l’estret d’Ormuz, separa el golf Pèrsic del golf d’Oman, però no aconsegueixen retornar a mar obert. D’altres no poden entrar a l’estret per on circula –circulava– la cinquena part del petroli que es consumeix al món.
Vint dels vaixells estan atrapats dins del golf Pèrsic, i 35 no han aconseguit arribar als seus destins a Kuwait, l’Iraq, Qatar, Bahrain o els Emirats Àrabs Units.
Guarda tota aquesta informació la firma espanyola SNKA, empresa madrilenya que es mou pels racons discrets de la indústria de la defensa i la seguretat des de fa 25 anys i té entre els seus client l’Europol, l’FBI i el CNI. La seva especialitat és la intel·ligència cibernètica. I una de les seves branques d’activitat, el seguiment –trackeig, en l’argot del sector– de la flota fantasma, les estibes de petroli i els seus transvasaments a vaixells "legals" en alta mar per blanquejar el comerç il·legal de cru.
Llaços indirectes
Es desconeix per què l’Iran no permet el pas a aquests vaixells malgrat els seus llaços indirectes amb Rússia. "Podria ser perquè Moscou no ha complert la seva aliança amb Teheran", sospita un assessor de Junta Interministerial reguladora del comerç exterior de Material de Defensa i Doble Ús, la JIMDDU.
Si el seu negoci és el cru rus, no és fàcil explicar què fan aquests petrolers a la zona més pròxima a l’Iran bombardejat i dispara míssils mirant d’estendre la guerra. Una font no oficial pròxima al Govern ucraïnès especula que "nombrosos vaixells entren i surten de la flota fosca, segons rebin o no encàrrecs de Rússia".
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Sergi Perramon, el polític que s'ha negat a encapçalar la llista d'Aliança Catalana per Manresa a l'Ajuntament i, per Barcelona al Parlament (dos cops)
- El jove de 22 anys que ha obert una xurreria a Artés: «El meu somni era obrir un negoci ambulant»
- Un igualadí que treballa a Iraq: 'Vaig tardar 13 hores entre sortir del país i agafar un avió per volar a Istambul
- Sempre que vinc al monestir, faig d’organista per a les germanes
- Mor el manresà de 102 anys Àngel Pla Sala, que havia treballat a l'Anònima