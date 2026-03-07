Tensió global
Sánchez defensa que l’enviament de la fragata s’ajusta a la "legalitat"
El president respon al PP: "Amb la mateixa determinació que ens porta a dir ‘no a la guerra’, a l’Iran hem de ser solidaris i donar un cop de mà"
«Les amenaces no ens semblen el camí per relacionar-nos entre aliats», afirma Montenegro
Feijóo: «Sánchez està obligat a complir la llei i demanar autorització al Congrés per enviar soldats i armament»
May Mariño
"La posició del Govern d’Espanya és de respecte al dret internacional i això està per sobre de qualsevol altra consideració" i aquesta és una guerra, a més de ser "un error" és "absolutament il·legal", va explicar Pedro Sánchez sobre el posicionament de l’Executiu davant l’últim atac dels EUA i Israel a l’Iran que ha posat en flames la regió. I en base també a aquest respecte a la legalitat va justificar que l’enviament d’una fragata a Xipre s’ajusta a la "legalitat nacional".
El president del Govern i el primer ministre portuguès, Luis Montenegro, van comparèixer conjuntament després de la firma d’acords entre Espanya i Portugal en el marc de la 36 cimera bilateral, una cita que ha estat marcada per la situació a l’Orient Mitjà. Així, des de les seves primeres paraules, Sánchez va destacar l’aposta de tots dos –Montenegro assentia amb el cap– pel "multilateralisme" davant la conjuntura internacional actual, tot i que es van veure els matisos entre l’aposta d’Espanya per l’ajuda material –fragata i més efectius– i el joc d’equilibris portuguès.
"Celebrem aquesta cimera hispanoportuguesa profundament preocupats per la situació internacional", va admetre Sánchez, abans d’assenyalar que des de la perspectiva espanyola "l’escalada bèl·lica a l’Orient Mitjà és una amenaça real, no només per a la pau del món, que ja amb això seria suficient, sinó també per a la prosperitat de les empreses, de les famílies, de les llars dels nostres països, per l’evident alça en el cost de la vida que patiran els nostres les nostres economies, les economies fonamentalment domèstiques".
Endinsant-se en el "rebuig d’aquesta guerra" del Govern i la seva reivindicació pel "multilateralisme", tant des de les Nacions Unides, l’actual secretari de la qual General és el portuguès António Guterres, com pel mateix comerç global. I en aquesta línia va abordar que "aquest vincle transatlàntic que espanyols i portuguesos compartim" però que, des de la visió del govern d’Espanya, suposa el "respecte" i "la col·laboració lleial i en plena igualtat quan parlem d’aquesta relació atlàntica". "Un atlantisme on el dret internacional, les regles, siguin la columna vertebral, i la cooperació, i per tant no la confrontació, el camí a seguir".
El cap de l’Executiu espanyol també va insistir en el fet que els dos països són "un exemple d’avantguarda en el compromís europeu", un punt que va considerar "molt important". Va justificar que "Espanya, davant la sol·licitud d’un país europeu com és Xipre", ha donat suport en "una missió de protecció, de defensa, de rescat". "La fragata Cristóbal Colón arribarà a les costes xipriotes els pròxims dies per contribuir a la defensa de la seguretat col·lectiva d’un país que, per desgràcia, ha patit un atac al seu propi territori".
Autorització del Congrés
Mentre Sánchez defensava des de Huelva la posició del Govern, Alberto Núñez Feijóo va publicar un missatge a X per reivindicar que "la contenció i la solució negociada és el millor camí per parar la guerra". Va exigir a Sánchez que "està obligat a complir la llei i demanar autorització al Congrés per enviar soldats i armament a zones de guerra, i no ho ha fet per por dels seus socis" perquè "l’Exèrcit no és seu" sinó "de tots els espanyols".
.I que "recuperar la diplomàcia i evitar que Espanya es continuï aïllant i afegeixi nous conflictes a la ja crítica situació internacional". "La política exterior d’Espanya no la pot decidir unilateralment el Govern ni abordar-se com un més dels enganys de Sánchez. Perquè els costos econòmics que ens poden infringir tercers països i la pèrdua de confiança internacional per aquesta irresponsabilitat els pagarem tots", va resumir el president del Partit Popular.
Davant les preguntes de si l’enviament de la fragata ha de passar pel Congrés dels Diputats per obtenir la seva autorització, Sánchez es va mostrar segur que està complint el que marca la llei. "S’ajusta lògicament a la llei orgànica de defensa nacional aprovada per les Corts Generals l’any 2005", va sentenciar. Perquè, va esgrimir, "si estem defensant la legalitat internacional i aquesta és la nostra tranquil·litat, que som coherents en la defensa de la legalitat internacional en tots i cada un dels conflictes que estan assolant el món, evidentment ajustem totes les nostres decisions a la legalitat nacional i per tant, vull també traslladar, que la decisió que hem pres de donar un cop de mà a Xipre en una missió que evidentment és una missió defensiva, gens ofensiva, que la seva naturalesa és de rescat, d’ajudar un país que avui, per desgràcia, ha patit les conseqüències d’una guerra que ells no han provocat, s’ajusta lògicament a la Llei Órgánica de Defensa Nacional aprovada per les Corts Generals l’any 2005", va sentenciar davant les crítiques del PP que s’està saltant la llei i reclamant-li que acudeixi al Congrés a demanar autorització. Sánchez ha sol·licitat comparèixer al Congrés per informar sobre la posició del Govern davant el conflicte de l’Orient Mitjà i també sobre l’última reunió del Consell Europeu. Una cita que podria donar-se la setmana que ve, en vigílies de les eleccions de Castella i Lleó.
Per la diplomàcia
Per la seva banda, Montenegro, que va remarcar l’"amistat i cooperació" amb Espanya, va destacar que Portugal és un país que "està al costat" dels seus aliats però que aposta per la diplomàcia per a la resolució conflictes. "És un govern que és al costat dels seus aliats i a més és un govern que està sempre junt amb els seus aliats quan s’hagi fallat entren en conflicte. Som al costat dels nostres socis europeus, per tant som al costat del Xipre, som al costat dels nostres socis en l’OTAN, per tant som al costat de Turquia. És més, va dir que "les amenaces i les acusacions no ens semblen que siguin el camí per relacionar-nos entre aliats".
En aquest sentit, el mandatari portuguès va denunciar "la violació cruenta dels drets humans" a l’Iran, unit a la seva capacitat nuclear que ataca de "forma gairebé que indiscriminada a diversos països", el que fa que Portugal "ha necessàriament de posar al costat d’aquells països que estan patint aquests atacs i per tant som al costat dels Estats Units". En aquest equilibri de postures, Montenegro va remarcar l’amistat veïnal amb Espanya i per tant, va dir, "estem al costat d’Espanya quan decideix recolzar la defensa d’un país tambié amic, com és Xipre, membre de la Unió Europa". Per tant, per principi estamso al costat de tots aquells que intenten enfrontar-se a l’ofensiva de l’Iran. Aquest és el principi que estem intentant seguir", va remarcar Montenegro, com a defensa de la seva postura de suport a "les operacions de defensa als països veïns de l’Iran o en països de la Unió Europea" però sense enviament material ni d’efectius".
Sense esmentar Donald Trump, Sánchez va mostrar una "absoluta tranquil·litat" per les conseqüències de la seva posició sobre el conflicte a l’Orient Mitjà i les amenaces dels EUA per la negativa a l’ús de les bases de Morón i Rota, perquè hi ha "voluntat política" i pel "bon moment econòmic que viu Espanya", de manera que "tenim capacitat i marge financer per articular mesures de compensació".
Davant les conseqüències del conflicte per als ciutadans, el president va indicar: "Aquest Govern està pendent dels agents socials i hi està en contacte permanent per saber quina és l’evolució de les conseqüències econòmiques d’aquesta guerra". Va recordar que ja treballen en mesures aprovades en l’últim Consell de Ministres i va remarcar que "és important que els ciutadans siguin ben conscients que el que està passant en les seves butxaques no té res a veure amb les decisions del Govern d’Espanya, sinó amb una guerra il·legal que comportarà dolor, patiment i inestabilitat en una regió molt inestable, i que hem de pagar entre tots per defensar i compensar sectors i víctimes d’aquest conflicte, que tindrà una durada que encara no sabem tampoc ben bé quina serà".
Com a colofó de la roda de premsa conjunta, Pedro Sánchez va felicitar les dones en commemoració del 8M, i va esmentar les dones iranianes. "Experimenten un doble patiment, el de la persecució i la repressió, però també malauradament els bombardejos d’una guerra il·legal que tant de bo que s’acabi de seguida", va assenyalar.
