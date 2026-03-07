Guerra al Pròxim Orient
Trump anuncia un acord per quadruplicar la producció d’armes d’última generació
La seva Administració aprova un nou enviament d’armes a Israel saltant-se el Congrés i invocant l’interès nacional mentre els dos països continuen el seu assalt sobre l’Iran
Ricardo Mir de Francia
Una setmana després de l’inici de l’atac dels Estats Units i Israel contra l’Iran, el president Donald Trump ha anunciat un acord amb els fabricants d’armament nord-americà per quadruplicar la producció d’«armes de classe exclusiva». El republicà no va especificar a quines es refereix en concret, tot i que aquest concepte s’acostuma a fer servir per designar l’armament més sofisticat, costós i de producció limitada. Un ampli espectre que inclou des de caces furtius de cinquena generació F-22 Raptor fins a míssils interceptors de defensa antiaèria com els THAAD o fins i tot portaavions de propulsió nuclear com l’USS Ford. L’anunci arriba en plena preocupació pels limitats inventaris d’interceptors, que Washington està cremant a l’Iran a un ritme molt superior al que els pot reemplaçar.
Trump va anunciar l’acord després de reunir-se a última hora de divendres a la Casa Blanca amb executius de Boeing, BAE Systems, L3Harris, Lockheed Martin, Raytheon i Northrop Grumman, gegants que estan fent el seu agost amb l’espiral bèl·lica que sacseja el món i la despesa disparada en defensa de l’Administració Trump. «Han acordat quadruplicar la producció d’‘armes de classe exclusiva’. Amb ells volem arribar, com més aviat millor, als nivells més alts en termes quantitatius», va escriure en la seva xarxa social. «L’expansió va començar tres mesos abans de la reunió i la producció de moltes d’aquestes armes ja està en marxa».
El mateix dirigent que va prometre no començar noves guerres a l’obrir el seu segon mandat ha bombardejat ja set països en només 14 mesos i s’acaba d’embarcar en una guerra amb l’Iran amb conseqüències dramàtiques per a tota la regió, per no parlar dels riscos creixents que ha generat per a l’economia mundial. Al gener, Trump va anunciar la seva intenció d’augmentar en un 50% el pressupost en defensa, un import que superaria la despesa combinada en aquest àmbit dels vuit països que el segueixen en la llista. Després d’atacar Veneçuela o l’Iran, el republicà a posat altres països com Cuba en el punt de mira, cosa que suggereix que no pensa acabar aviat amb les seves intervencions militars a l’estranger.
Acords previs amb el Pentàgon
Publicacions especialitzades en defensa com ‘Breaking Defense’ assenyalen que no està clar si l’acord de divendres inclou partides addicionals a les ja anunciades pel Pentàgon els últims mesos. En un d’aquests acords multianuals amb Lockheed, l’empresa es va comprometre a triplicar la producció dels míssils antiaeris PAC-3, que formen part del sistema Patriot, i a quadruplicar la d’interceptors THAAD. Una cosa similar al que es va acordar amb Raytheon, en aquest cas per multiplicar la fabricació de míssils de creuer Tomahawk, els míssils aire-are AMRAAM i diversos tipus d’interceptors per a la defensa balística. És a dir, tant armes ofensives com defensives.
Diversos analistes en defensa han advertit en els últims dies que els EUA compten amb existències limitades de míssils de precisió per a la defensa antiaèria, utilitzats ara per protegir les seves bases militars a la regió o Israel de les represàlies iranianes. Aquesta munició s’està cremant a un ritme tan ràpid que, «en només uns dies», es podria veure obligat a prioritzar quins actius protegeix, segons va publicar ‘The Washington Post’. Tant la Casa Blanca com el Pentàgon han negat que el nivell actual dels estocs pugui suposar un problema.
«Donem suport als esforços del president per produir capacitats militars amb més celeritat i inversió», va afirmar Northrop Grumman en un comunicat, després de participar en la reunió amb Trump. «Gràcies a la nostra inversió líder en la indústria i a dècades d’experiència demostrada, continuem ampliant la nostra capacitat de producció i proporcionant tecnologies totalment operatives per als combatents del país», va afegir.
Nova venda d’armes a Israel
En paral·lel a l’acord anunciat per Trump per propulsar la producció domèstica d’armes, la seva Administració va aprovar la venda d’una nova partida d’armament a Israel, que manté guerres obertes en diversos fronts. Concretament, una partida de 152 milions de dòlars per entregar a l’Estat jueu 12.000 bombes aèries de propòsit general (BLU-110 A/B) i 1.000 carcasses per a bombes de mitja tona, segons el Departament d’Estat.
L’Administració va aprovar l’enviament sense buscar l’autorització del Congrés, una cosa que tant Trump com el seu predecessor demòcrata Joe Biden han fet diverses vegades en els últims anys per ajudar Israel. El Departament d’Estat que dirigeix Marco Rubio va argumentar que hi ha una situació d’emergència que exigeix la venda immediata de l’armament a l’Estat jueu, una operació que, segons va dir, respon a l’«interès de la seguretat nacional dels EUA».
- La Primitiva deixa un premi de 792.825,58 euros a Sant Vicenç de Castellet
- Un home de 85 anys resulta ferit en quedar atrapat en un accident a la C-55, a Sant Joan
- Què hauria passat si el jove polític de Manresa Sergi Perramon hagués dit sí a Aliança Catalana?
- Dos joves emprenedors donen una nova vida a l’històric bar Montemar de Manresa
- Albert Estiarte plega com a director de la Clínica Sant Josep de Manresa després de 23 anys al capdavant
- Les monges benedictines que ofereixen retirs a Montserrat
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Mas Portell organitza una gran calçotada «a la manresana»: 'Volem fer una jornada festiva com les que es fan a Tarragona