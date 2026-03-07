Comunicat a Truth Social
Trump avisa que l’Iran rebrà aquest dissabte «un cop molt dur» i amenaça d’expandir els bombardejos dels EUA
Assegura que Teheran «s’ha rendit» als seus veïns i atribueix l’oferta de desescalada iraniana a l’ofensiva «sense treva» nord-americana
Guerra a l’Iran, en directe: nous atacs d’Israel a Teheran i última hora de l’amenaça de Donald Trump
Agencias
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha avisat aquest dissabte de la possibilitat d’expandir els atacs conjunts amb Israel a l’Iran mentre ha atribuït l’oferta de desescalada efectuada fa unes hores pel seu homòleg iranià, Masoud Pezeshkian, com a conseqüència de la campanya militar «sense treva» que va començar fa una setmana contra Teheran.
«L’Iran, que està sent colpejat brutalment, s’ha disculpat i s’ha rendit davant els seus veïns, prometent no tornar a disparar-los. Aquesta promesa ha passat gràcies a l’implacable atac nord-americà i israelià», ha indicat Trump en un missatge publicat en la seva plataforma Truth Social.
L’Iran suspèn els bombardejos a països veïns
Pezeshkian ha anunciat aquest dissabte la suspensió de bombardejos contra objectius als països veïns de la regió i ha presentat les seves disculpes per una estratègia que ha atribuït a una mesura militar de força major davant la mort de la cúpula de seguretat en els atacs de la setmana passada dels EUA i Israel, però ha matisat que el seu país es reserva el dret a contraatacar si torna a ser objectiu d’atacs des d’aquests llocs.
No obstant, i en paral·lel a l’anunci del president iranià, la Guàrdia Revolucionària de l’Iran ha llançat en les últimes hores atacs a petroliers a l’estret d’Ormuz, posicions de separatistes kurdoiranians a l’Iraq, i la base militar internacional d’Al Dhafra, als Emirats Àrabs Units, on hi ha forces nord-americanes i franceses.
Trump amenaça d’expandir els atacs
«És la primera vegada en milers d’anys que l’Iran perd davant dels països veïns», ha afegit Trump abans d’assegurar que tots ells li han donat les gràcies per ordenar la campanya. Teheran s’ha convertit, segons el president, en el «perdedor» de la regió «i ho continuarà sent durant dècades fins que es rendeixi o, més probablement, col·lapsi per complet».
Trump ha afegit que, ara per ara, no té intenció d’afluixar i ha promès que l’Iran «rebrà avui un cop molt dur» i que «a causa de la seva mala conducta s’està considerant seriosament la destrucció total i la mort segura de zones i grups de persones que fins ara no s’havien considerat per objectiu».
