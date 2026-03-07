Escut de les Amèriques
Trump beneeix una aliança militar amb països de l’Amèrica Llatina i el Carib sobre la base del poder bèl·lic dels EUA
El magnat ha reiterat que Cuba és a prop del «final» i ha dirigit amenaces a Mèxic, on, ha assegurat, hi ha l’«epicentre» dels càrtels que afecten la seguretat nacional dels EUA
Abel Gilbert
«Aquest és un dia històric. Ens reunim per anunciar una nova coalició militar contra els càrtels que omplen la nostra regió». Donald Trump ha rebut al sud de Florida els seus aliats llatinoamericans per posar en marxa el dispositiu polític i bèl·lic que, com va remarcar el seu secretari de Guerra, Peter Hegseth, permetrà donar més abast a la Doctrina Don Roe, una extensió de la històrica Doctrina Monroe que reivindica l’hegemonia dels EUA sobre la regió. «Deu i set nacions han entrat a aquesta nova aliança. El compromís d’utilitzar força letal per destruir els sinistres càrtels terroristes. Acabarem amb ells. Només ens han de dir on són. Tenim un armament increïble, com s’ha notat en l’últim període de temps». Enmig de turistes i aficionats al golf que transiten el Trump National Doral Miami, el multimilionari republicà s’ha vantat de la supremacia nord-americana a escala global. «El món ha presenciat el poder suprem dels Estats Units. Estem proporcionant un servei no només a l’Orient Mitjà, sinó al món». Ha reiterat que Cuba «està al final de la línia» de supervivència, ha dirigit amenaces a Mèxic per ser l’«epicentre» del narcotràfic i ha reivindicat les apetències de Washington al canal de Panamà. «M’encanta», ha dit sobre aquest pas interoceànic. No ha parlat sobre Colòmbia, però a cap analista li ha passat inadvertit que l’amenaça s’estenia a aquest país, que és un dels grans productors de coca.
«No tenen diners, tenen un règim dolent, no tenen res, la gent no pot aconseguir gasolina, volen negociar i estan negociant amb Marco [Rubio, el secretari d’Estat] i amb mi. Estan en els seus últims moments tal com era. Però ara el nostre enfocament és a l’Iran», ha dit el magnat als seus interlocutors sobre la situació a l’illa caribenya. «Molts de vostès han tingut problemes amb Cuba i em van dir que me n’ocupés. Sota la nostra nova doctrina no permetrem que potències externes guanyin terreny». Una pluja d’aplaudiments ha arribat dels seus convidats, els presidents de l’Argentina, Javier Milei; Bolívia, Rodrigo Paz; El Salvador, Nayib Bukele; l’Equador, Daniel Noboa; Hondures, Nasry Asfura, el Paraguai, Santiago Peña; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Panamà, José Raúl Mulino; la República Dominicana, Luis Abinader; també el president electe de Xile, José Antonio Kast, i, finalment, la primera ministra de Trinidad i Tobago, Kamla Persad-Bissessar.
L’Iran i la regió
«Aquest és un temps agitat, però va molt bé, s’ha fet un progrés increïble, he reconstruït l’Exèrcit, havíem de fer-ho, no hi ha un Exèrcit tan grandiós a la terra, hem destruït 42 vaixells de la marina de l’Iran i la seva força aèria, les seves comunicacions, no sé com es comuniquen, són males persones, mira tota la matança que van fer, això s’havia de fer», ha assenyalat sobre els atacs combinats amb Israel. «Estaven molt a prop de tenir una arma nuclear i l’haurien utilitzat, li fem un favor al món, ho estem fent bé».
Per a Trump, el que passa a l’Iran és part d’una política global que té el seu propi capítol llatinoamericà. Els països que integren el seu «escut» actuaran per erradicar els grups de delinqüents elevats a la categoria d’enemics. «Els estem colpejant dur on podem, anirem amb més força. Ja no hi ha gaire gent arribant amb vaixell, han disminuït un 96%», ha dit sobre les suposades narcollanxes enfonsades al Carib i al Pacífic colombià. La «nova organització» avançarà en aquestes «prioritats compartides». Trump vol involucrar els seus socis en eventuals accions del futur. Al parlar de Mèxic, ha assegurat que «els Estats Units faran el que sigui necessari per protegir la seguretat nacional». I si bé ha afirmat que li «agrada molt» la seva presidenta, Claudia Sheinbaum, perquè té «una veu bonica», li ha demanat que el seu Govern permeti als EUA «erradicar els càrtels» que «estan prenent el control» d’aquest país i estan «massa a prop de nosaltres», però ella s’hi ha negat.
El moment de Veneçuela
El multimilionari s’ha celebrat a si mateix per l’acció militar que el 3 de gener va permetre el «segrest» de Nicolás Maduro. «Veneçuela està millor que mai, hem desenvolupat una gran relació. Els salvatges que assassinen van ser eliminats. Vam portar Maduro a la justícia en una operació mai vista, la gent no ho podia creure. Vam anar directe al cor: 18 minuts de pura violència. No va quedar ningú, ni una persona en aquella base militar». I ara «estem treballant de prop amb Delcy Dodríguez [la «presidenta encarregada»], està fent una gran feina amb nosaltres, i es porta molt bé amb Marco, estem traient una gran quantitat de petroli i estan guanyant més diners que mai». Aquests diners, «s’estan gastant adequadament». Ha destacat el fet que Washington ha reconegut «legalment» aquest Govern interí amb el qual acaba de subscriure un acord sobre l’or i els minerals rars que es troben sota el seu sòl.
«La majoria dels integrants de la coalició són amics meus. A molts els vaig donar el meu suport, com a l’Argentina, quan estava uns punts a baix en les enquestes», ha dit sobre l’ultradretà Javier Milei, quan estava a punt de ser derrotat en les eleccions parlamentàries de l’octubre i Trump va amenaçar d’abandonar l’Argentina a la seva sort. «Amb Bukele ens hem acostat molt. Ets gran i guapo. Dirigeix bé l’operació, i això m’importa». El magnat ha dit estar «encantat» d’exercir la seva influència. «M’ho supliquen i guanyen per 30 punts. ¿Hi ha alguna manera que em puguin pagar per això? ».
Des de la seva assumpció el gener del 2025, els EUA han ampliat de manera sostinguda la seva àrea d’influència regional amb un propòsit definit: el replegament de la Xina. En aquest sentit ha destacat el treball fet pel seu secretari d’Estat, Marco Rubio, d’origen cubà. «Serà recordat com el millor de la història».
