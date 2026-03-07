Conclave a Miami
Trump, durant una reunió amb líders llatinoamericans: «No aprendré el seu maleït idioma»
El president dels EUA ha reunit una dotzena de mandataris de dretes de l’Amèrica Llatina en una cita a la qual no han sigut convidats els seus homòlegs progressistes
EFE
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit aquest dissabte davant una dotzena de mandataris llatinoamericans que no té temps d’aprendre espanyol: «No aprendré el seu maleït idioma», ha afirmat entre rialles. El mandatari republicà ha fet aquestes declaracions durant una cimera a Miami amb presidents de dreta de la regió, entre ells, el de l’Argentina, Javier Milei, i el d’El Salvador, Nayib Bukele.
Durant el seu discurs, Trump ha remarcat que el seu secretari d’Estat, Marco Rubio, d’origen cubà, té un «avantatge lingüístic» sobre ell, ja que parla espanyol. «No aprendré el seu maleït idioma. No tinc temps. No tinc problema amb els idiomes, però no dedicaré tant temps a aprendre el seu», ha declarat, i ha provocat així les rialles d’alguns assistents.
El republicà ha dit que prefereix tenir «un bon intèrpret» i, tot seguit, ha explicat una anècdota sobre una conversa amb un mandatari estranger, la identitat del qual no ha revelat, en la qual una intèrpret no li va traduir bé. Segons ha relatat, es va adonar de l’error malgrat no entendre l’idioma.
També ha afirmat que de poc serveix tenir un bon acompliment en negociacions amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping, o rus, Vladímir Putin, si l’intèrpret no és bo.
Posteriorment, Marco Rubio ha ofert unes paraules en espanyol, i Donald Trump ha fet broma que el seu secretari d’Estat «és millor en espanyol» que en anglès. A continuació, ha pres la paraula el secretari de Defensa, Pete Hegseth, que ha declarat entre rialles que ell només parla «americà».
Líders conservadors
Trump ha convocat els líders de la dreta llatinoamericana en una cimera en un club de golf a Florida a la qual no han sigut convidats els mandataris progressistes de Mèxic, el Brasil i Colòmbia. Els assistents a la cimera són els presidents de l’Argentina, Javier Milei; Bolívia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chavez; la República Dominicana, Luis Abinader; l’Equador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Hondures, Nasry ‘Tito’ Asfura; Panamà, José Raúl Mulino; el Paraguai, Santiago Peña, i Trinidad i Tobago, Kamla Persad-Bissessar. També hi assisteix el president electe de Xile, l’ultradretà José Antonio Kast, que dimecres vinent prendrà possessió.
