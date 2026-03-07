En clau europea
Xoc energètic
A la UE continuen pendents les reformes promeses del sistema de preus elèctric i de l’especulatiu mercat gasista de referència. Això fa que afronti mal preparada les conseqüències de la guerra a l’Iran.
Eliseo Oliveras
La Unió Europea (UE) s’enfronta mal preparada al nou xoc energètic causat per la guerra a l’Orient Mitjà, perquè segueixen pendents les reformes promeses del sistema de preus elèctric europeu i de l’especulatiu mercat gasista europeu de referència, el TTF holandès. Si l’augment de preus energètics es prolonga, augmentaran els costos per a les famílies i empreses, la indústria europea perdrà encara més competitivitat davant els Estats Units (on el preu del gas no s’ha vist afectat), pujarà la inflació, els mercats financers es poden desestabilitzar i la ja malmesa economia europea patirà un nou cop.
La UE s’enfronta a un xoc gasista, mes que petrolífer. El preu del gas al mercat europeu s’ha encarit més del 60% des del 27 de febrer, vigília de l’atac a l’Iran dels EUA i Israel, i cotitzava per sobre dels 52 euros el megawatt/hora (MWh) ahir al mercat TTF. El preu del gas determina en gran manera el preu majorista de l’electricitat a la UE, tot i que només va generar el 16,7% de tota la llum el 2025, a causa que la normativa estableix que la unitat de producció necessària més cara per acabar de cobrir la demanda (gas) fixa el preu en cada segment horari. A Espanya, els preus són més moderats gràcies al pes més gran de les energies renovables i que el gas es regeix pel mercat ibèric MIBGAS, més barat.
El preu del gas a la UE és ara un 30% més car que fa un any, mentre que als Estats Units el seu preu és un 31% més barat que fa un any al seu mercat de referència Henry Hub i no s’ha vist afectat per la guerra a l’Orient Mitjà, gràcies a l’autosuficiència energètica nord-americana. El preu del gas a la UE, que depèn completament de les importacions, pot escalar encara més a causa de la competència pel subministrament per part dels països asiàtics, on van destinades gairebé el 90% de les exportacions de gas de l’Orient Mitjà ara paralitzades.
Els preus del gas i de l’electricitat són el doble i el triple de cars a la Unió Europea que als Estats Units i la Xina, va destacar l’informe sobre els dèficits econòmics europeus elaborat per l’expresident del Banc Central Europeu (BCE) Mario Draghi el 2024. La reforma a fons del sistema de preus elèctrics europeus i el seu desacoblament del preu del gas és una de les mesures essencials per frenar el declivi econòmic de la UE, insisteix Draghi des d’abans del seu informe.
L’energia solar i eòlica ja generen el 30% de l’electricitat a la UE (el doble que fa deu anys), per sobre de les fonts fòssils (29%) i la nuclear (23%), assenyala l’informe European Electricity Review 2025, del centre Ember. Però l’elevat pes de les energies renovables barates a la producció de l’electricitat, que puja al 43% si s’inclou la hidràulica, no es reflecteix de manera adequada en el preu de la llum de les llars i les empreses, que paguen preus molt més alts que fa deu anys a causa del factor gas.
Caràcter especulatiu
Quan l’agost del 2022, sis mesos després de l’inici de la guerra a Ucraïna, el preu del gas va superar els 339 euros MWh al mercat europeu i el preu majorista de la llum fregava 1.000 euros MWh a Alemanya, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar una reforma del sistema de preus elèctrics i del mercat TTF. L’anunci va provocar una caiguda immediata de més de 100 euros en el preu del gas, a què va seguir una altra caiguda addicional de 100 euros més en les setmanes següents. Després d’aquesta caiguda, va perdre força la voluntat política a la UE de portar a terme una reforma a fons, malgrat que el preu del gas a la UE abans de l’actual escalada continuava sent un 50%-100% més car dels 10-20 euros MWh del 2014 a maig del 2021.
Aquesta abrupta caiguda del preu del gas a l’agost i setembre del 2022 davant el mer anunci d’una reforma va confirmar el caràcter especulatiu del mercat de referència a la UE. El gas que es negocia en contractes de futur i derivats financers en el TTF és 100 vegades superior al gas físic que se subministra, va explicar el president de Naturgy, Francisco Reynés. La laxa regulació i la falta de transparència dels mercats de matèries primeres i, en especial, de gas i petroli, afavoreix l’especulació dels operadors del sector, com han detallat Michael Greenberger, antic director de l’autoritat reguladora nord-americana, Phil Verleger, exassessor de l’Administració nord-americana, i Javier Blas i Jack Farchy al seu llibre El mundo está en venta.
