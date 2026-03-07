Campanya electoral
Zapatero dona suport a Sánchez: "A Espanya hi mana el Govern d’Espanya"
El ‘no a la guerra’ es converteix en protagonista del míting del candidat socialista a la Junta de Castella i Lleó, acompanyat de l’expresident
Iván Gil
L’animadversió que genera José Luis Rodríguez Zapatero en l’oposició, qüestionat per la seva mediació a Veneçuela i el cas Plus Ultra, és proporcional a l’ascendència que crea entre les bases del PSOE. Ahir es va demostrar amb les adhesions que va produir la seva intervenció en el míting del PSOE a Lleó. Zapatero va reaparèixer en un acte per acompanyar el candidat socialista a la presidència de la Junta, Carlos Martínez, després de no participar en les campanyes de les extremenyes ni de les aragoneses. La seva última aparició en un míting es remuntava al tancament de campanya de les europees el juliol del 2024. Enmig d’un cicle electoral d’autonòmiques en les quals el PSOE ha sumat dues grans desfetes, Zapatero ha anat al rescat dels seus per combatre la desmobilització de les files del partit i defensar l’Executiu davant Donald Trump: "A Espanya hi mana el Govern d’Espanya".L’animadversió que genera José Luis Rodríguez Zapatero en l’oposició, qüestionat per la seva mediació a Veneçuela i el cas Plus Ultra, és directament proporcional a l’ascendència que genera entre les bases del PSOE. Més encara en temps on el Govern torna a rescatar el seu "no a la guerra". Aquest divendres va tornar a demostrar-se amb les adhesions que va generar la seva intervenció en el míting central del PSOE a Lleó, sent profeta a la seva terra. Zapatero reaparició en un acte per acompanyar el candidat socialista a la presidència de la Junta, Carlos Martínez, després de no participar ni a la campanya de les extremenyes ni en les aragoneses. La seva última aparició en un míting es remuntava al tancament de campanya de les europees el juliol de 2024. Enmig d’un cicle electoral d’autonòmiques en les quals el PSOE ha sumat dues grans debacles, Zapatero ha acudit al rescat dels seus per combatre la desmobilització a les files del partit i defensar l’Executiu davant Donald Trump: "A Espanya envia el Govern d’Espanya".
Sempre a punt per ajudar en els moments difícils el partit, i com a Nèmesi d’un Felipe González que ha reafirmat que no votarà Pedro Sánchez, l’expresident ha posat en valor la posició de Sánchez "en defensa de la pau i la legalitat", en contra d’"una guerra absurda" i el seu "orgull" per militar en el PSOE.Sempre deixo per ajudar en els moments difícils per al partit, i com a nèmesi d’un Felipe González que ha reafirmat recentment que no votarà Pedro Sánchez, l’expresident ha posat en valor la posició de Pedro Sánchez "en defensa de la pau i la legalitat" en contra d’"una guerra absurda" a l’Orient Mitjà i el seu "orgull" per militar en el PSOE. Ja ho va avançar fa uns dies durant la compareixença en la comissió d’investigació del Senat: "¿Si soc lleial al Partit Socialista? Fins a l’últim dia de la meva vida. ¿Si ho seré en les pròximes campanyes electorals? Al màxim". La federació castellanolleonesa assenyala el seu "ganxo" per a la mobilització electoral i que és un "actiu indubtable". Juntament amb aquest míting, les mateixes fonts avancen que estan tancant la seva presència en actes a Salamanca i Segòvia per contribuir a "acabar de donar l’empenta final en l’última setmana i poder guanyar".Ja el va avançar fa uns dies durant la seva compareixença en la comissió d’investigació de Senado: "¿Si soc lleial al Partit Socialista? Fins a l’últim dia de la meva vida. ¿Si seré a les pròximes campanyes electorals? Al màxim". En la federació castellanolleonesa assenyalen la seva "estrebada" per a la mobilització electoral i treure de casa els seus. Així mateix, apunten que és un "actiu indubtable" i que com el seu únic expresident ni es plantejaven que no fos a la campanya. Junt amb aquest míting a Lleó, les mateixes fonts avancen que estan tancant la seva presència en sengles actes a Salamanca i Segòvia per contribuir a "enganxar l’empenta final en l’última setmana i poder guanyar".
