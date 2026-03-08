Assetjades per ser dones polítiques
Una de cada tres servidores públiques a la UE pateix atacs, però la majoria dels casos queden impunes. Només el 29% s’atreveix a denunciar el que pateixen
Una de cada quatre parlamentàries de la UE reconeix haver patit violència sexual
Irene Benedicto
El 32% de les dones en posicions electes en municipis de tota la Unió Europea (UE) afirma haver patit algun tipus de violència per exercir la política, des de discriminació per raons de gènere, verbal o en línea, fins a assetjament o abusos sexuals. Entre els que la van patir, només el 29% va arribar a denunciar-ho i, d’aquestes denúncies, a penes el 22% va tenir conseqüències per als agressors, segons diu l’informe Violència contra les dones en política a la UE, del Servei d’Estudis del Parlament Europeu.
"És essencial per a les nostres democràcies que no derivi cap a la llei dels homes forts", va afirmar aquesta setmana l’eurodiputada Lina Gálvez, presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i Igualtat de Gènere, en la sessió interparlamentària dedicada als drets de la dona amb motiu del 8M.
La meitat de les polítiques enquestades creu que aquestes pràctiques discriminatòries es mantenen i un terç percep que la violència ha augmentat. L’impacte es tradueix en un "efecte dissuasori", descriu l’informe, que empeny algunes dones a ser més cautes i menys visibles o fins i tot a replantejar-se continuar en la vida pública.
L’absència d’un registre oficial de violència contra la dona per les seves activitats polítiques dificulta fer una radiografia precisa. No obstant, els escassos estudis al respecte apunten en una mateixa direcció alarmant. Una de cada quatre dones parlamentàries (25%) que exerceixen als seus respectius països de la UE diu haver patit violència sexual i un 15% violència física, sent la violència psicològica la més comuna de totes (85%), segons un altre informe: Sexisme, assetjament i violència contra les dones en els parlaments d’Europa.
Menys visibles
Les denúncies continuen sent més baixes que els delictes per por de represàlies, pressió per protegir la reputació del partit o normalització de l’abús com un preu a pagar per participar, però les conseqüències són visibles: un terç de les eurodiputades va assegurar que aquestes agressions van afectar la seva llibertat d’expressió i d’acció en el mandat, fent-les més cautes i empenyent-les a ser menys visibles, segons l’estudi. Es calcula que només el 46,7% dels casos de violència física i el 76,5% dels d’assetjament sexual acaben en denúncia.
L’expresidenta eslovaca Zuzana Caputová va compartir la seva pròpia experiència. "Em vaig convertir en l’objectiu número u d’abusos verbals online, van atacar la meva política i la meva maternitat", va explicar. I afegia tot seguit: "Això no és una història de victimisme, sinó sobre l’entorn que crida les dones a liderar". I quan "l’esfera digital és el nou espai públic", que per a moltes dones aquest sigui "un espai d’intimidació", implica que queden apartades i silenciades.
L’informe situa els pics de fustigació en campanyes electorals i recorda que la violència no sempre ve de fora: dins de les institucions hi pot haver perpetradors pròxims, una dada que contribueix al silenci.
Activistes i comunicadores s’enfronten a reptes similars. Imane Raissali, psicòloga i creadora de contingut contingut polític, no va dubtar a reconèixer al Parlament: "He rebut amenaces de mort".
